Tokenomik Zentry (ZENT)

Lihat cerapan utama tentang Zentry (ZENT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Zentry (ZENT) Maklumat

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Laman Web Rasmi:
https://zentry.com/
Kertas putih:
https://zentry.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa

Zentry (ZENT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zentry (ZENT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 79.52M
$ 79.52M
Jumlah Bekalan:
$ 9.71B
$ 9.71B
Bekalan Edaran:
$ 7.58B
$ 7.58B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 104.84M
$ 104.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.05
$ 0.05
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.007081015497129782
$ 0.007081015497129782
Harga Semasa:
$ 0.010484
$ 0.010484

Tokenomik Zentry (ZENT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zentry (ZENT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZENT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZENT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZENT, terokai ZENT harga langsung token!

Cara Membeli ZENT

Berminat untuk menambah Zentry (ZENT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ZENT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Zentry (ZENT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ZENT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ZENT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZENT? Halaman ramalan harga ZENT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

