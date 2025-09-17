Lagi Mengenai ZEPH

ZEPHYR Logo

ZEPHYRHargae(ZEPH)

1 ZEPH ke USD Harga Langsung:

$0.5393
$0.5393$0.5393
-0.42%1D
USD
ZEPHYR (ZEPH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:11:46 (UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5251
$ 0.5251$ 0.5251
24J Rendah
$ 0.5754
$ 0.5754$ 0.5754
24J Tinggi

$ 0.5251
$ 0.5251$ 0.5251

$ 0.5754
$ 0.5754$ 0.5754

$ 969.0143507315952
$ 969.0143507315952$ 969.0143507315952

$ 0.06373648768174803
$ 0.06373648768174803$ 0.06373648768174803

+0.16%

-0.42%

-3.18%

-3.18%

ZEPHYR (ZEPH) harga masa nyata ialah $ 0.5393. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEPH didagangkan antara $ 0.5251 rendah dan $ 0.5754 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEPH sepanjang masa ialah $ 969.0143507315952, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06373648768174803.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEPH telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan -3.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZEPHYR (ZEPH) Maklumat Pasaran

No.3873

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.10K
$ 204.10K$ 204.10K

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

0.00
0.00 0.00

10,293,379.05018124
10,293,379.05018124 10,293,379.05018124

ZEPH

Had Pasaran semasa ZEPHYR ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 204.10K. Bekalan edaran ZEPH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10293379.05018124. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.55M.

ZEPHYR (ZEPH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZEPHYR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002275-0.42%
30 Hari$ -0.1213-18.37%
60 Hari$ -0.1344-19.95%
90 Hari$ -0.2067-27.71%
Perubahan Harga ZEPHYR Hari Ini

Hari ini, ZEPH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002275 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZEPHYR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1213 (-18.37%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZEPHYR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZEPH mengalami perubahan sebanyak $ -0.1344 (-19.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZEPHYR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2067 (-27.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZEPHYR (ZEPH)?

Semak ZEPHYRhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZEPHYR (ZEPH)

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ZEPHYR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZEPHYR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZEPH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZEPHYR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZEPHYR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZEPHYR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZEPHYR (ZEPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZEPHYR (ZEPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZEPHYR.

Semak ZEPHYR ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZEPHYR (ZEPH)

Memahami tokenomik ZEPHYR (ZEPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZEPHYR (ZEPH)

Mencari cara membeli ZEPHYR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZEPHYR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZEPH kepada Mata Wang Tempatan

1 ZEPHYR(ZEPH) ke VND
14,191.6795
1 ZEPHYR(ZEPH) ke AUD
A$0.803557
1 ZEPHYR(ZEPH) ke GBP
0.393689
1 ZEPHYR(ZEPH) ke EUR
0.453012
1 ZEPHYR(ZEPH) ke USD
$0.5393
1 ZEPHYR(ZEPH) ke MYR
RM2.26506
1 ZEPHYR(ZEPH) ke TRY
22.256911
1 ZEPHYR(ZEPH) ke JPY
¥78.7378
1 ZEPHYR(ZEPH) ke ARS
ARS$791.918906
1 ZEPHYR(ZEPH) ke RUB
44.86976
1 ZEPHYR(ZEPH) ke INR
47.447614
1 ZEPHYR(ZEPH) ke IDR
Rp8,840.982192
1 ZEPHYR(ZEPH) ke KRW
743.861883
1 ZEPHYR(ZEPH) ke PHP
30.648419
1 ZEPHYR(ZEPH) ke EGP
￡E.25.929544
1 ZEPHYR(ZEPH) ke BRL
R$2.852897
1 ZEPHYR(ZEPH) ke CAD
C$0.738841
1 ZEPHYR(ZEPH) ke BDT
65.68674
1 ZEPHYR(ZEPH) ke NGN
806.124068
1 ZEPHYR(ZEPH) ke COP
$2,098.443265
1 ZEPHYR(ZEPH) ke ZAR
R.9.340676
1 ZEPHYR(ZEPH) ke UAH
22.202981
1 ZEPHYR(ZEPH) ke VES
Bs86.288
1 ZEPHYR(ZEPH) ke CLP
$511.7957
1 ZEPHYR(ZEPH) ke PKR
Rs153.074912
1 ZEPHYR(ZEPH) ke KZT
291.826016
1 ZEPHYR(ZEPH) ke THB
฿17.074238
1 ZEPHYR(ZEPH) ke TWD
NT$16.23293
1 ZEPHYR(ZEPH) ke AED
د.إ1.979231
1 ZEPHYR(ZEPH) ke CHF
Fr0.420654
1 ZEPHYR(ZEPH) ke HKD
HK$4.195754
1 ZEPHYR(ZEPH) ke AMD
֏206.22832
1 ZEPHYR(ZEPH) ke MAD
.د.م4.837521
1 ZEPHYR(ZEPH) ke MXN
$9.858404
1 ZEPHYR(ZEPH) ke SAR
ريال2.022375
1 ZEPHYR(ZEPH) ke PLN
1.930694
1 ZEPHYR(ZEPH) ke RON
лв2.297418
1 ZEPHYR(ZEPH) ke SEK
kr4.972346
1 ZEPHYR(ZEPH) ke BGN
лв0.889845
1 ZEPHYR(ZEPH) ke HUF
Ft176.992867
1 ZEPHYR(ZEPH) ke CZK
11.044864
1 ZEPHYR(ZEPH) ke KWD
د.ك0.1639472
1 ZEPHYR(ZEPH) ke ILS
1.795869
1 ZEPHYR(ZEPH) ke AOA
Kz491.609701
1 ZEPHYR(ZEPH) ke BHD
.د.ب0.2033161
1 ZEPHYR(ZEPH) ke BMD
$0.5393
1 ZEPHYR(ZEPH) ke DKK
kr3.392197
1 ZEPHYR(ZEPH) ke HNL
L14.145839
1 ZEPHYR(ZEPH) ke MUR
24.403325
1 ZEPHYR(ZEPH) ke NAD
$9.367641
1 ZEPHYR(ZEPH) ke NOK
kr5.258175
1 ZEPHYR(ZEPH) ke NZD
$0.895238
1 ZEPHYR(ZEPH) ke PAB
B/.0.5393
1 ZEPHYR(ZEPH) ke PGK
K2.254274
1 ZEPHYR(ZEPH) ke QAR
ر.ق1.963052
1 ZEPHYR(ZEPH) ke RSD
дин.53.250482

ZEPHYR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZEPHYR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZEPHYR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZEPHYR

Berapakah nilai ZEPHYR (ZEPH) hari ini?
Harga langsung ZEPH dalam USD ialah 0.5393 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEPH ke USD?
Harga semasa ZEPH ke USD ialah $ 0.5393. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZEPHYR?
Had pasaran untuk ZEPH ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEPH?
Bekalan edaran ZEPH ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEPH?
ZEPH mencapai harga ATH sebanyak 969.0143507315952 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEPH?
ZEPH melihat harga ATL sebanyak 0.06373648768174803 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEPH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEPHialah $ 204.10K USD.
Adakah ZEPH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:11:46 (UTC+8)

ZEPHYR (ZEPH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

