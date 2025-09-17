Apakah itu zkRace (ZERC)

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

Tokenomik zkRace (ZERC)

Memahami tokenomik zkRace (ZERC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZERC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

zkRace Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang zkRace, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai zkRace Berapakah nilai zkRace (ZERC) hari ini? Harga langsung ZERC dalam USD ialah 0.02 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZERC ke USD? $ 0.02 . Lihat Harga semasa ZERC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran zkRace? Had pasaran untuk ZERC ialah $ 2.40M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZERC? Bekalan edaran ZERC ialah 120.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZERC? ZERC mencapai harga ATH sebanyak 8.260150868374126 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZERC? ZERC melihat harga ATL sebanyak 0.019590685240918483 USD . Berapakah jumlah dagangan ZERC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZERCialah $ 101.55K USD . Adakah ZERC akan naik lebih tinggi tahun ini? ZERC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZERCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

zkRace (ZERC) Kemas Kini Industri Penting

