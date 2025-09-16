Apakah itu ZeroLend (ZERO)

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

ZeroLend tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZeroLend pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ZERO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang ZeroLend di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZeroLend anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZeroLend Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZeroLend (ZERO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZeroLend (ZERO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZeroLend.

Semak ZeroLend ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZeroLend (ZERO)

Memahami tokenomik ZeroLend (ZERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZERO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZeroLend (ZERO)

Mencari cara membeli ZeroLend? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZeroLend di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZERO kepada Mata Wang Tempatan

ZeroLend Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZeroLend, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZeroLend Berapakah nilai ZeroLend (ZERO) hari ini? Harga langsung ZERO dalam USD ialah 0.0000372 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZERO ke USD? $ 0.0000372 . Lihat Harga semasa ZERO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZeroLend? Had pasaran untuk ZERO ialah $ 2.04M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZERO? Bekalan edaran ZERO ialah 54.87B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZERO? ZERO mencapai harga ATH sebanyak 0.001404913233005357 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZERO? ZERO melihat harga ATL sebanyak 0.000031154749938451 USD . Berapakah jumlah dagangan ZERO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEROialah $ 62.71K USD . Adakah ZERO akan naik lebih tinggi tahun ini? ZERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ZeroLend (ZERO) Kemas Kini Industri Penting

