Apakah itu ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZETRIX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ZETRIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang ZETRIX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZETRIX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZETRIX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZETRIX (ZETRIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZETRIX (ZETRIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZETRIX.

Semak ZETRIX ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZETRIX (ZETRIX)

Memahami tokenomik ZETRIX (ZETRIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZETRIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZETRIX (ZETRIX)

Mencari cara membeli ZETRIX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZETRIX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZETRIX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

ZETRIX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZETRIX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZETRIX Berapakah nilai ZETRIX (ZETRIX) hari ini? Harga langsung ZETRIX dalam USD ialah 14.954 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZETRIX ke USD? $ 14.954 . Lihat Harga semasa ZETRIX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZETRIX? Had pasaran untuk ZETRIX ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZETRIX? Bekalan edaran ZETRIX ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZETRIX? ZETRIX mencapai harga ATH sebanyak 22.05768378707389 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZETRIX? ZETRIX melihat harga ATL sebanyak 10.2228296356224 USD . Berapakah jumlah dagangan ZETRIX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZETRIXialah $ 201.93K USD . Adakah ZETRIX akan naik lebih tinggi tahun ini? ZETRIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZETRIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ZETRIX (ZETRIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan