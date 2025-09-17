Lagi Mengenai ZETRIX

Maklumat Harga ZETRIX

Kertas putih ZETRIX

Laman Web Rasmi ZETRIX

Tokenomik ZETRIX

Ramalan Harga ZETRIX

Sejarah ZETRIX

ZETRIX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ZETRIX-ke-Fiat

ZETRIX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ZETRIX Logo

ZETRIXHargae(ZETRIX)

1 ZETRIX ke USD Harga Langsung:

$14.954
$14.954$14.954
-0.42%1D
USD
ZETRIX (ZETRIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:20:30 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 14.931
$ 14.931$ 14.931
24J Rendah
$ 15.205
$ 15.205$ 15.205
24J Tinggi

$ 14.931
$ 14.931$ 14.931

$ 15.205
$ 15.205$ 15.205

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

-0.42%

-0.42%

+0.13%

+0.13%

ZETRIX (ZETRIX) harga masa nyata ialah $ 14.954. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZETRIX didagangkan antara $ 14.931 rendah dan $ 15.205 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZETRIX sepanjang masa ialah $ 22.05768378707389, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 10.2228296356224.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZETRIX telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +0.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZETRIX (ZETRIX) Maklumat Pasaran

No.3799

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 201.93K
$ 201.93K$ 201.93K

$ 31.55B
$ 31.55B$ 31.55B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

Had Pasaran semasa ZETRIX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 201.93K. Bekalan edaran ZETRIX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1161169316. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.55B.

ZETRIX (ZETRIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZETRIX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.06307-0.42%
30 Hari$ -1.468-8.94%
60 Hari$ -1.293-7.96%
90 Hari$ -2.154-12.60%
Perubahan Harga ZETRIX Hari Ini

Hari ini, ZETRIX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.06307 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZETRIX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.468 (-8.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZETRIX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZETRIX mengalami perubahan sebanyak $ -1.293 (-7.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZETRIX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -2.154 (-12.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZETRIX (ZETRIX)?

Semak ZETRIXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZETRIX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZETRIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZETRIX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZETRIX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZETRIX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZETRIX (ZETRIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZETRIX (ZETRIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZETRIX.

Semak ZETRIX ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZETRIX (ZETRIX)

Memahami tokenomik ZETRIX (ZETRIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZETRIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZETRIX (ZETRIX)

Mencari cara membeli ZETRIX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZETRIX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZETRIX kepada Mata Wang Tempatan

1 ZETRIX(ZETRIX) ke VND
393,514.51
1 ZETRIX(ZETRIX) ke AUD
A$22.28146
1 ZETRIX(ZETRIX) ke GBP
10.91642
1 ZETRIX(ZETRIX) ke EUR
12.56136
1 ZETRIX(ZETRIX) ke USD
$14.954
1 ZETRIX(ZETRIX) ke MYR
RM62.8068
1 ZETRIX(ZETRIX) ke TRY
617.15158
1 ZETRIX(ZETRIX) ke JPY
¥2,183.284
1 ZETRIX(ZETRIX) ke ARS
ARS$21,958.75268
1 ZETRIX(ZETRIX) ke RUB
1,243.87372
1 ZETRIX(ZETRIX) ke INR
1,314.60614
1 ZETRIX(ZETRIX) ke IDR
Rp245,147.50176
1 ZETRIX(ZETRIX) ke KRW
20,626.20174
1 ZETRIX(ZETRIX) ke PHP
849.23766
1 ZETRIX(ZETRIX) ke EGP
￡E.718.83878
1 ZETRIX(ZETRIX) ke BRL
R$79.10666
1 ZETRIX(ZETRIX) ke CAD
C$20.48698
1 ZETRIX(ZETRIX) ke BDT
1,821.3972
1 ZETRIX(ZETRIX) ke NGN
22,386.138
1 ZETRIX(ZETRIX) ke COP
$58,186.7617
1 ZETRIX(ZETRIX) ke ZAR
R.259.15282
1 ZETRIX(ZETRIX) ke UAH
615.65618
1 ZETRIX(ZETRIX) ke VES
Bs2,392.64
1 ZETRIX(ZETRIX) ke CLP
$14,191.346
1 ZETRIX(ZETRIX) ke PKR
Rs4,244.54336
1 ZETRIX(ZETRIX) ke KZT
8,091.90848
1 ZETRIX(ZETRIX) ke THB
฿473.74272
1 ZETRIX(ZETRIX) ke TWD
NT$450.1154
1 ZETRIX(ZETRIX) ke AED
د.إ54.88118
1 ZETRIX(ZETRIX) ke CHF
Fr11.66412
1 ZETRIX(ZETRIX) ke HKD
HK$116.34212
1 ZETRIX(ZETRIX) ke AMD
֏5,718.4096
1 ZETRIX(ZETRIX) ke MAD
.د.م134.13738
1 ZETRIX(ZETRIX) ke MXN
$273.50866
1 ZETRIX(ZETRIX) ke SAR
ريال56.0775
1 ZETRIX(ZETRIX) ke PLN
53.38578
1 ZETRIX(ZETRIX) ke RON
лв63.70404
1 ZETRIX(ZETRIX) ke SEK
kr137.87588
1 ZETRIX(ZETRIX) ke BGN
лв24.6741
1 ZETRIX(ZETRIX) ke HUF
Ft4,906.10832
1 ZETRIX(ZETRIX) ke CZK
306.25792
1 ZETRIX(ZETRIX) ke KWD
د.ك4.546016
1 ZETRIX(ZETRIX) ke ILS
49.79682
1 ZETRIX(ZETRIX) ke AOA
Kz13,706.68686
1 ZETRIX(ZETRIX) ke BHD
.د.ب5.637658
1 ZETRIX(ZETRIX) ke BMD
$14.954
1 ZETRIX(ZETRIX) ke DKK
kr93.91112
1 ZETRIX(ZETRIX) ke HNL
L391.19664
1 ZETRIX(ZETRIX) ke MUR
678.61252
1 ZETRIX(ZETRIX) ke NAD
$259.75098
1 ZETRIX(ZETRIX) ke NOK
kr145.95104
1 ZETRIX(ZETRIX) ke NZD
$24.82364
1 ZETRIX(ZETRIX) ke PAB
B/.14.954
1 ZETRIX(ZETRIX) ke PGK
K62.35818
1 ZETRIX(ZETRIX) ke QAR
ر.ق54.43256
1 ZETRIX(ZETRIX) ke RSD
дин.1,476.40842

ZETRIX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZETRIX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZETRIX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZETRIX

Berapakah nilai ZETRIX (ZETRIX) hari ini?
Harga langsung ZETRIX dalam USD ialah 14.954 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZETRIX ke USD?
Harga semasa ZETRIX ke USD ialah $ 14.954. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZETRIX?
Had pasaran untuk ZETRIX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZETRIX?
Bekalan edaran ZETRIX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZETRIX?
ZETRIX mencapai harga ATH sebanyak 22.05768378707389 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZETRIX?
ZETRIX melihat harga ATL sebanyak 10.2228296356224 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZETRIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZETRIXialah $ 201.93K USD.
Adakah ZETRIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZETRIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZETRIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:20:30 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZETRIX-ke-USD

Jumlah

ZETRIX
ZETRIX
USD
USD

1 ZETRIX = 14.954 USD

Berdagang ZETRIX

ZETRIXUSDT
$14.954
$14.954$14.954
-0.40%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan