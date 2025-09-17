Lagi Mengenai ZEUS

$0.133
-1.11%1D
Zeus Network (ZEUS) Carta Harga Langsung
Zeus Network (ZEUS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.1288
$ 0.1372
$ 0.1288
$ 0.1372
$ 1.1225013526255134
$ 0.10207457416645703
Zeus Network (ZEUS) harga masa nyata ialah $ 0.1331. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEUS didagangkan antara $ 0.1288 rendah dan $ 0.1372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEUS sepanjang masa ialah $ 1.1225013526255134, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10207457416645703.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEUS telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan -1.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeus Network (ZEUS) Maklumat Pasaran

No.3488

$ 0.00
$ 232.51K
$ 133.10M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
Had Pasaran semasa Zeus Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 232.51K. Bekalan edaran ZEUS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.10M.

Zeus Network (ZEUS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zeus Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001493-1.11%
30 Hari$ +0.0128+10.64%
60 Hari$ -0.0348-20.73%
90 Hari$ -0.0412-23.64%
Perubahan Harga Zeus Network Hari Ini

Hari ini, ZEUS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001493 (-1.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZeus Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0128 (+10.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zeus Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZEUS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0348 (-20.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zeus Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0412 (-23.64%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zeus Network (ZEUS)?

Semak Zeus Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zeus Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZEUS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zeus Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zeus Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zeus Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zeus Network (ZEUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zeus Network (ZEUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeus Network.

Semak Zeus Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zeus Network (ZEUS)

Memahami tokenomik Zeus Network (ZEUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zeus Network (ZEUS)

Mencari cara membeli Zeus Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zeus Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZEUS kepada Mata Wang Tempatan

1 Zeus Network(ZEUS) ke VND
3,502.5265
1 Zeus Network(ZEUS) ke AUD
A$0.198319
1 Zeus Network(ZEUS) ke GBP
0.097163
1 Zeus Network(ZEUS) ke EUR
0.111804
1 Zeus Network(ZEUS) ke USD
$0.1331
1 Zeus Network(ZEUS) ke MYR
RM0.55902
1 Zeus Network(ZEUS) ke TRY
5.493037
1 Zeus Network(ZEUS) ke JPY
¥19.4326
1 Zeus Network(ZEUS) ke ARS
ARS$195.446702
1 Zeus Network(ZEUS) ke RUB
11.071258
1 Zeus Network(ZEUS) ke INR
11.700821
1 Zeus Network(ZEUS) ke IDR
Rp2,181.966864
1 Zeus Network(ZEUS) ke KRW
183.586161
1 Zeus Network(ZEUS) ke PHP
7.558749
1 Zeus Network(ZEUS) ke EGP
￡E.6.398117
1 Zeus Network(ZEUS) ke BRL
R$0.704099
1 Zeus Network(ZEUS) ke CAD
C$0.182347
1 Zeus Network(ZEUS) ke BDT
16.21158
1 Zeus Network(ZEUS) ke NGN
199.2507
1 Zeus Network(ZEUS) ke COP
$517.898755
1 Zeus Network(ZEUS) ke ZAR
R.2.306623
1 Zeus Network(ZEUS) ke UAH
5.479727
1 Zeus Network(ZEUS) ke VES
Bs21.296
1 Zeus Network(ZEUS) ke CLP
$126.3119
1 Zeus Network(ZEUS) ke PKR
Rs37.779104
1 Zeus Network(ZEUS) ke KZT
72.023072
1 Zeus Network(ZEUS) ke THB
฿4.216608
1 Zeus Network(ZEUS) ke TWD
NT$4.00631
1 Zeus Network(ZEUS) ke AED
د.إ0.488477
1 Zeus Network(ZEUS) ke CHF
Fr0.103818
1 Zeus Network(ZEUS) ke HKD
HK$1.035518
1 Zeus Network(ZEUS) ke AMD
֏50.89744
1 Zeus Network(ZEUS) ke MAD
.د.م1.193907
1 Zeus Network(ZEUS) ke MXN
$2.434399
1 Zeus Network(ZEUS) ke SAR
ريال0.499125
1 Zeus Network(ZEUS) ke PLN
0.475167
1 Zeus Network(ZEUS) ke RON
лв0.567006
1 Zeus Network(ZEUS) ke SEK
kr1.227182
1 Zeus Network(ZEUS) ke BGN
лв0.219615
1 Zeus Network(ZEUS) ke HUF
Ft43.667448
1 Zeus Network(ZEUS) ke CZK
2.725888
1 Zeus Network(ZEUS) ke KWD
د.ك0.0404624
1 Zeus Network(ZEUS) ke ILS
0.443223
1 Zeus Network(ZEUS) ke AOA
Kz121.998129
1 Zeus Network(ZEUS) ke BHD
.د.ب0.0501787
1 Zeus Network(ZEUS) ke BMD
$0.1331
1 Zeus Network(ZEUS) ke DKK
kr0.835868
1 Zeus Network(ZEUS) ke HNL
L3.481896
1 Zeus Network(ZEUS) ke MUR
6.040078
1 Zeus Network(ZEUS) ke NAD
$2.311947
1 Zeus Network(ZEUS) ke NOK
kr1.299056
1 Zeus Network(ZEUS) ke NZD
$0.220946
1 Zeus Network(ZEUS) ke PAB
B/.0.1331
1 Zeus Network(ZEUS) ke PGK
K0.555027
1 Zeus Network(ZEUS) ke QAR
ر.ق0.484484
1 Zeus Network(ZEUS) ke RSD
дин.13.140963

Zeus Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zeus Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zeus Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zeus Network

Berapakah nilai Zeus Network (ZEUS) hari ini?
Harga langsung ZEUS dalam USD ialah 0.1331 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEUS ke USD?
Harga semasa ZEUS ke USD ialah $ 0.1331. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zeus Network?
Had pasaran untuk ZEUS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEUS?
Bekalan edaran ZEUS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEUS?
ZEUS mencapai harga ATH sebanyak 1.1225013526255134 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEUS?
ZEUS melihat harga ATL sebanyak 0.10207457416645703 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEUSialah $ 232.51K USD.
Adakah ZEUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:20:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

