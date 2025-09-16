Lagi Mengenai ZEX

Zeta Logo

ZetaHargae(ZEX)

1 ZEX ke USD Harga Langsung:

$0.06497
$0.06497$0.06497
+15.21%1D
USD
Zeta (ZEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:42 (UTC+8)

Zeta (ZEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05639
$ 0.05639$ 0.05639
24J Rendah
$ 0.06497
$ 0.06497$ 0.06497
24J Tinggi

$ 0.05639
$ 0.05639$ 0.05639

$ 0.06497
$ 0.06497$ 0.06497

$ 0.21381512670815891
$ 0.21381512670815891$ 0.21381512670815891

$ 0.022795380725593794
$ 0.022795380725593794$ 0.022795380725593794

+15.11%

+15.21%

+23.61%

+23.61%

Zeta (ZEX) harga masa nyata ialah $ 0.06497. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEX didagangkan antara $ 0.05639 rendah dan $ 0.06497 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEX sepanjang masa ialah $ 0.21381512670815891, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022795380725593794.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEX telah berubah sebanyak +15.11% sejak sejam yang lalu, +15.21% dalam 24 jam dan +23.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zeta (ZEX) Maklumat Pasaran

No.1127

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

$ 57.63
$ 57.63$ 57.63

$ 64.97M
$ 64.97M$ 64.97M

187.77M
187.77M 187.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,997,490.406742
999,997,490.406742 999,997,490.406742

18.77%

SOL

Had Pasaran semasa Zeta ialah $ 12.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.63. Bekalan edaran ZEX ialah 187.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997490.406742. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.97M.

Zeta (ZEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zeta hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0085773+15.21%
30 Hari$ -0.02103-24.46%
60 Hari$ -0.01704-20.78%
90 Hari$ -0.09522-59.45%
Perubahan Harga Zeta Hari Ini

Hari ini, ZEX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0085773 (+15.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZeta

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02103 (-24.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zeta

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.01704 (-20.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zeta

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.09522 (-59.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zeta (ZEX)?

Semak Zetahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zeta (ZEX)

Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

Zeta tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zeta pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zeta di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zeta anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zeta Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zeta (ZEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zeta (ZEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zeta.

Semak Zeta ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zeta (ZEX)

Memahami tokenomik Zeta (ZEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zeta (ZEX)

Mencari cara membeli Zeta? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

ZEX kepada Mata Wang Tempatan

1 Zeta(ZEX) ke VND
1,709.68555
1 Zeta(ZEX) ke AUD
A$0.097455
1 Zeta(ZEX) ke GBP
0.0474281
1 Zeta(ZEX) ke EUR
0.0545748
1 Zeta(ZEX) ke USD
$0.06497
1 Zeta(ZEX) ke MYR
RM0.272874
1 Zeta(ZEX) ke TRY
2.6819616
1 Zeta(ZEX) ke JPY
¥9.48562
1 Zeta(ZEX) ke ARS
ARS$94.9848406
1 Zeta(ZEX) ke RUB
5.405504
1 Zeta(ZEX) ke INR
5.7186594
1 Zeta(ZEX) ke IDR
Rp1,065.0817968
1 Zeta(ZEX) ke KRW
89.8613064
1 Zeta(ZEX) ke PHP
3.690296
1 Zeta(ZEX) ke EGP
￡E.3.1237576
1 Zeta(ZEX) ke BRL
R$0.344341
1 Zeta(ZEX) ke CAD
C$0.0890089
1 Zeta(ZEX) ke BDT
7.913346
1 Zeta(ZEX) ke NGN
97.1145572
1 Zeta(ZEX) ke COP
$252.8015185
1 Zeta(ZEX) ke ZAR
R.1.1278792
1 Zeta(ZEX) ke UAH
2.6748149
1 Zeta(ZEX) ke VES
Bs10.3952
1 Zeta(ZEX) ke CLP
$61.7215
1 Zeta(ZEX) ke PKR
Rs18.4410848
1 Zeta(ZEX) ke KZT
35.1565664
1 Zeta(ZEX) ke THB
฿2.0608484
1 Zeta(ZEX) ke TWD
NT$1.9549473
1 Zeta(ZEX) ke AED
د.إ0.2384399
1 Zeta(ZEX) ke CHF
Fr0.0506766
1 Zeta(ZEX) ke HKD
HK$0.5054666
1 Zeta(ZEX) ke AMD
֏24.844528
1 Zeta(ZEX) ke MAD
.د.م0.5827809
1 Zeta(ZEX) ke MXN
$1.1902504
1 Zeta(ZEX) ke SAR
ريال0.2436375
1 Zeta(ZEX) ke PLN
0.2332423
1 Zeta(ZEX) ke RON
лв0.2774219
1 Zeta(ZEX) ke SEK
kr0.6003228
1 Zeta(ZEX) ke BGN
лв0.1072005
1 Zeta(ZEX) ke HUF
Ft21.3998186
1 Zeta(ZEX) ke CZK
1.3344838
1 Zeta(ZEX) ke KWD
د.ك0.01975088
1 Zeta(ZEX) ke ILS
0.2163501
1 Zeta(ZEX) ke AOA
Kz59.2247029
1 Zeta(ZEX) ke BHD
.د.ب0.02449369
1 Zeta(ZEX) ke BMD
$0.06497
1 Zeta(ZEX) ke DKK
kr0.409311
1 Zeta(ZEX) ke HNL
L1.7041631
1 Zeta(ZEX) ke MUR
2.9398925
1 Zeta(ZEX) ke NAD
$1.1285289
1 Zeta(ZEX) ke NOK
kr0.6354066
1 Zeta(ZEX) ke NZD
$0.1084999
1 Zeta(ZEX) ke PAB
B/.0.06497
1 Zeta(ZEX) ke PGK
K0.2715746
1 Zeta(ZEX) ke QAR
ر.ق0.2364908
1 Zeta(ZEX) ke RSD
дин.6.43203

Zeta Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zeta, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zeta Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zeta

Berapakah nilai Zeta (ZEX) hari ini?
Harga langsung ZEX dalam USD ialah 0.06497 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEX ke USD?
Harga semasa ZEX ke USD ialah $ 0.06497. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zeta?
Had pasaran untuk ZEX ialah $ 12.20M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEX?
Bekalan edaran ZEX ialah 187.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEX?
ZEX mencapai harga ATH sebanyak 0.21381512670815891 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEX?
ZEX melihat harga ATL sebanyak 0.022795380725593794 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEXialah $ 57.63 USD.
Adakah ZEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:42 (UTC+8)

Zeta (ZEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZEX-ke-USD

Jumlah

ZEX
ZEX
USD
USD

1 ZEX = 0.06497 USD

Berdagang ZEX

ZEXUSDT
$0.06497
$0.06497$0.06497
+15.21%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan