zkSwap Finance (ZF)

1 ZF ke USD Harga Langsung: $0.00274

$0.00274
$0.00274
+1.48%1D
USD
zkSwap Finance (ZF) Carta Harga Langsung
zkSwap Finance (ZF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0027
$ 0.0027
24J Rendah
$ 0.00281
$ 0.00281
24J Tinggi

$ 0.0027
$ 0.0027

$ 0.00281
$ 0.00281

$ 0.08953665548952082
$ 0.08953665548952082

$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544

+0.73%

+1.48%

+1.85%

+1.85%

zkSwap Finance (ZF) harga masa nyata ialah $ 0.00274. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZF didagangkan antara $ 0.0027 rendah dan $ 0.00281 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZF sepanjang masa ialah $ 0.08953665548952082, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000182139809719544.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZF telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, +1.48% dalam 24 jam dan +1.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

zkSwap Finance (ZF) Maklumat Pasaran

No.1970

$ 1.58M
$ 1.58M

$ 18.17K
$ 18.17K

$ 2.74M
$ 2.74M

575.75M
575.75M

1,000,000,000
1,000,000,000

780,275,024.3773366
780,275,024.3773366

57.57%

ZKSYNCERA

Had Pasaran semasa zkSwap Finance ialah $ 1.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.17K. Bekalan edaran ZF ialah 575.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 780275024.3773366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.74M.

zkSwap Finance (ZF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk zkSwap Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004+1.48%
30 Hari$ -0.00042-13.30%
60 Hari$ +0.00004+1.48%
90 Hari$ +0.00045+19.65%
Perubahan Harga zkSwap Finance Hari Ini

Hari ini, ZF mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00004 (+1.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarizkSwap Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00042 (-13.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari zkSwap Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZF mengalami perubahan sebanyak $ +0.00004 (+1.48%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari zkSwap Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00045 (+19.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga zkSwap Finance (ZF)?

Semak zkSwap Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus zkSwap Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang zkSwap Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian zkSwap Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

zkSwap Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai zkSwap Finance (ZF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset zkSwap Finance (ZF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkSwap Finance.

Semak zkSwap Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik zkSwap Finance (ZF)

Memahami tokenomik zkSwap Finance (ZF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli zkSwap Finance (ZF)

Mencari cara membeli zkSwap Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah zkSwap Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZF kepada Mata Wang Tempatan

zkSwap Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang zkSwap Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web zkSwap Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai zkSwap Finance

Berapakah nilai zkSwap Finance (ZF) hari ini?
Harga langsung ZF dalam USD ialah 0.00274 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZF ke USD?
Harga semasa ZF ke USD ialah $ 0.00274. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran zkSwap Finance?
Had pasaran untuk ZF ialah $ 1.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZF?
Bekalan edaran ZF ialah 575.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZF?
ZF mencapai harga ATH sebanyak 0.08953665548952082 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZF?
ZF melihat harga ATL sebanyak 0.000182139809719544 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZFialah $ 18.17K USD.
Adakah ZF akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
zkSwap Finance (ZF) Kemas Kini Industri Penting

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

