Apakah itu zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Tokenomik zkSwap Finance (ZF)

Memahami tokenomik zkSwap Finance (ZF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

zkSwap Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang zkSwap Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai zkSwap Finance Berapakah nilai zkSwap Finance (ZF) hari ini? Harga langsung ZF dalam USD ialah 0.00274 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZF ke USD? $ 0.00274 . Lihat Harga semasa ZF ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran zkSwap Finance? Had pasaran untuk ZF ialah $ 1.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZF? Bekalan edaran ZF ialah 575.75M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZF? ZF mencapai harga ATH sebanyak 0.08953665548952082 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZF? ZF melihat harga ATL sebanyak 0.000182139809719544 USD . Berapakah jumlah dagangan ZF? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZFialah $ 18.17K USD . Adakah ZF akan naik lebih tinggi tahun ini? ZF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

