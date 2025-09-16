Lagi Mengenai ZIG

$0.096533
ZIGCOIN (ZIG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:49 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965
24J Rendah
$ 0.099788
$ 0.099788$ 0.099788
24J Tinggi

$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965

$ 0.099788
$ 0.099788$ 0.099788

$ 0.2128548
$ 0.2128548$ 0.2128548

$ 0.00431462744251162
$ 0.00431462744251162$ 0.00431462744251162

-0.37%

-1.21%

+0.54%

+0.54%

ZIGCOIN (ZIG) harga masa nyata ialah $ 0.096533. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZIG didagangkan antara $ 0.0965 rendah dan $ 0.099788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZIG sepanjang masa ialah $ 0.2128548, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00431462744251162.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZIG telah berubah sebanyak -0.37% sejak sejam yang lalu, -1.21% dalam 24 jam dan +0.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZIGCOIN (ZIG) Maklumat Pasaran

No.290

$ 136.01M
$ 136.01M$ 136.01M

$ 158.01K
$ 158.01K$ 158.01K

$ 188.62M
$ 188.62M$ 188.62M

1.41B
1.41B 1.41B

1,953,940,796
1,953,940,796 1,953,940,796

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

72.10%

ETH

Had Pasaran semasa ZIGCOIN ialah $ 136.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 158.01K. Bekalan edaran ZIG ialah 1.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.62M.

ZIGCOIN (ZIG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZIGCOIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00118236-1.21%
30 Hari$ -0.016266-14.43%
60 Hari$ -0.004267-4.24%
90 Hari$ +0.004624+5.03%
Perubahan Harga ZIGCOIN Hari Ini

Hari ini, ZIG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00118236 (-1.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZIGCOIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.016266 (-14.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZIGCOIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZIG mengalami perubahan sebanyak $ -0.004267 (-4.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZIGCOIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.004624 (+5.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZIGCOIN (ZIG)?

Semak ZIGCOINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZIGCOIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZIG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZIGCOIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZIGCOIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZIGCOIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZIGCOIN (ZIG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZIGCOIN (ZIG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZIGCOIN.

Semak ZIGCOIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZIGCOIN (ZIG)

Memahami tokenomik ZIGCOIN (ZIG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZIG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZIGCOIN (ZIG)

Mencari cara membeli ZIGCOIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZIGCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZIG kepada Mata Wang Tempatan

1 ZIGCOIN(ZIG) ke VND
2,540.265895
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AUD
A$0.1447995
1 ZIGCOIN(ZIG) ke GBP
0.07046909
1 ZIGCOIN(ZIG) ke EUR
0.08108772
1 ZIGCOIN(ZIG) ke USD
$0.096533
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MYR
RM0.4054386
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TRY
3.98488224
1 ZIGCOIN(ZIG) ke JPY
¥14.093818
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ARS
ARS$141.12931534
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RUB
8.0315456
1 ZIGCOIN(ZIG) ke INR
8.49683466
1 ZIGCOIN(ZIG) ke IDR
Rp1,582.50794352
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KRW
133.51672296
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PHP
5.4830744
1 ZIGCOIN(ZIG) ke EGP
￡E.4.64130664
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BRL
R$0.5116249
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CAD
C$0.13225021
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BDT
11.7577194
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NGN
144.29366708
1 ZIGCOIN(ZIG) ke COP
$375.61472965
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ZAR
R.1.67581288
1 ZIGCOIN(ZIG) ke UAH
3.97426361
1 ZIGCOIN(ZIG) ke VES
Bs15.44528
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CLP
$91.70635
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PKR
Rs27.39992672
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KZT
52.23593696
1 ZIGCOIN(ZIG) ke THB
฿3.06202676
1 ZIGCOIN(ZIG) ke TWD
NT$2.90467797
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AED
د.إ0.35427611
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CHF
Fr0.07529574
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HKD
HK$0.75102674
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AMD
֏36.9142192
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MAD
.د.م0.86590101
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MXN
$1.76848456
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SAR
ريال0.36199875
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PLN
0.34655347
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RON
лв0.41219591
1 ZIGCOIN(ZIG) ke SEK
kr0.89196492
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BGN
лв0.15927945
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HUF
Ft31.79603954
1 ZIGCOIN(ZIG) ke CZK
1.98278782
1 ZIGCOIN(ZIG) ke KWD
د.ك0.029346032
1 ZIGCOIN(ZIG) ke ILS
0.32145489
1 ZIGCOIN(ZIG) ke AOA
Kz87.99658681
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BHD
.د.ب0.036392941
1 ZIGCOIN(ZIG) ke BMD
$0.096533
1 ZIGCOIN(ZIG) ke DKK
kr0.6081579
1 ZIGCOIN(ZIG) ke HNL
L2.53206059
1 ZIGCOIN(ZIG) ke MUR
4.36811825
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NAD
$1.67677821
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NOK
kr0.94409274
1 ZIGCOIN(ZIG) ke NZD
$0.16121011
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PAB
B/.0.096533
1 ZIGCOIN(ZIG) ke PGK
K0.40350794
1 ZIGCOIN(ZIG) ke QAR
ر.ق0.35138012
1 ZIGCOIN(ZIG) ke RSD
дин.9.556767

ZIGCOIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZIGCOIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZIGCOIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZIGCOIN

Berapakah nilai ZIGCOIN (ZIG) hari ini?
Harga langsung ZIG dalam USD ialah 0.096533 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZIG ke USD?
Harga semasa ZIG ke USD ialah $ 0.096533. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZIGCOIN?
Had pasaran untuk ZIG ialah $ 136.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZIG?
Bekalan edaran ZIG ialah 1.41B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZIG?
ZIG mencapai harga ATH sebanyak 0.2128548 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZIG?
ZIG melihat harga ATL sebanyak 0.00431462744251162 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZIG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZIGialah $ 158.01K USD.
Adakah ZIG akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZIG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZIGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:49 (UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

