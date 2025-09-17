Lagi Mengenai ZIL

1 ZIL ke USD Harga Langsung:

$0.01155
Zilliqa (ZIL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:02:03 (UTC+8)

Zilliqa (ZIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01121
24J Rendah
$ 0.01156
24J Tinggi

$ 0.01121
$ 0.01156
$ 0.25629331
$ 0.00247720674605
+0.34%

0.00%

-2.12%

-2.12%

Zilliqa (ZIL) harga masa nyata ialah $ 0.01156. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZIL didagangkan antara $ 0.01121 rendah dan $ 0.01156 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZIL sepanjang masa ialah $ 0.25629331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00247720674605.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZIL telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -2.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zilliqa (ZIL) Maklumat Pasaran

No.200

$ 225.76M
$ 452.54K
$ 242.76M
19.53B
21,000,000,000
20,210,300,021.556133
92.99%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
ZIL

Had Pasaran semasa Zilliqa ialah $ 225.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 452.54K. Bekalan edaran ZIL ialah 19.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20210300021.556133. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 242.76M.

Zilliqa (ZIL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zilliqa hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00011-0.95%
60 Hari$ -0.0015-11.49%
90 Hari$ +0.00097+9.15%
Perubahan Harga Zilliqa Hari Ini

Hari ini, ZIL mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZilliqa

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00011 (-0.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zilliqa

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZIL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0015 (-11.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zilliqa

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00097 (+9.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zilliqa pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZIL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zilliqa di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zilliqa anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zilliqa Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Zilliqa (ZIL)

Memahami tokenomik Zilliqa (ZIL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZIL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zilliqa (ZIL)

Mencari cara membeli Zilliqa? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zilliqa di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZIL kepada Mata Wang Tempatan

1 Zilliqa(ZIL) ke VND
304.2014
1 Zilliqa(ZIL) ke AUD
A$0.0172244
1 Zilliqa(ZIL) ke GBP
0.0084388
1 Zilliqa(ZIL) ke EUR
0.0097104
1 Zilliqa(ZIL) ke USD
$0.01156
1 Zilliqa(ZIL) ke MYR
RM0.048552
1 Zilliqa(ZIL) ke TRY
0.4770812
1 Zilliqa(ZIL) ke JPY
¥1.68776
1 Zilliqa(ZIL) ke ARS
ARS$16.9252272
1 Zilliqa(ZIL) ke RUB
0.961792
1 Zilliqa(ZIL) ke INR
1.01728
1 Zilliqa(ZIL) ke IDR
Rp189.5081664
1 Zilliqa(ZIL) ke KRW
15.9448236
1 Zilliqa(ZIL) ke PHP
0.6570704
1 Zilliqa(ZIL) ke EGP
￡E.0.5556892
1 Zilliqa(ZIL) ke BRL
R$0.0611524
1 Zilliqa(ZIL) ke CAD
C$0.0158372
1 Zilliqa(ZIL) ke BDT
1.408008
1 Zilliqa(ZIL) ke NGN
17.2794256
1 Zilliqa(ZIL) ke COP
$44.980538
1 Zilliqa(ZIL) ke ZAR
R.0.2003348
1 Zilliqa(ZIL) ke UAH
0.4759252
1 Zilliqa(ZIL) ke VES
Bs1.8496
1 Zilliqa(ZIL) ke CLP
$10.982
1 Zilliqa(ZIL) ke PKR
Rs3.2811904
1 Zilliqa(ZIL) ke KZT
6.2553472
1 Zilliqa(ZIL) ke THB
฿0.3662208
1 Zilliqa(ZIL) ke TWD
NT$0.347956
1 Zilliqa(ZIL) ke AED
د.إ0.0424252
1 Zilliqa(ZIL) ke CHF
Fr0.0090168
1 Zilliqa(ZIL) ke HKD
HK$0.0899368
1 Zilliqa(ZIL) ke AMD
֏4.420544
1 Zilliqa(ZIL) ke MAD
.د.م0.1036932
1 Zilliqa(ZIL) ke MXN
$0.211548
1 Zilliqa(ZIL) ke SAR
ريال0.04335
1 Zilliqa(ZIL) ke PLN
0.0413848
1 Zilliqa(ZIL) ke RON
лв0.0492456
1 Zilliqa(ZIL) ke SEK
kr0.1065832
1 Zilliqa(ZIL) ke BGN
лв0.019074
1 Zilliqa(ZIL) ke HUF
Ft3.7938764
1 Zilliqa(ZIL) ke CZK
0.2367488
1 Zilliqa(ZIL) ke KWD
د.ك0.00351424
1 Zilliqa(ZIL) ke ILS
0.0384948
1 Zilliqa(ZIL) ke AOA
Kz10.5377492
1 Zilliqa(ZIL) ke BHD
.د.ب0.00435812
1 Zilliqa(ZIL) ke BMD
$0.01156
1 Zilliqa(ZIL) ke DKK
kr0.0725968
1 Zilliqa(ZIL) ke HNL
L0.3032188
1 Zilliqa(ZIL) ke MUR
0.52309
1 Zilliqa(ZIL) ke NAD
$0.2007972
1 Zilliqa(ZIL) ke NOK
kr0.11271
1 Zilliqa(ZIL) ke NZD
$0.0193052
1 Zilliqa(ZIL) ke PAB
B/.0.01156
1 Zilliqa(ZIL) ke PGK
K0.0483208
1 Zilliqa(ZIL) ke QAR
ر.ق0.0420784
1 Zilliqa(ZIL) ke RSD
дин.1.1408564

Zilliqa Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zilliqa, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zilliqa Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zilliqa

Berapakah nilai Zilliqa (ZIL) hari ini?
Harga langsung ZIL dalam USD ialah 0.01156 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZIL ke USD?
Harga semasa ZIL ke USD ialah $ 0.01156. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zilliqa?
Had pasaran untuk ZIL ialah $ 225.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZIL?
Bekalan edaran ZIL ialah 19.53B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZIL?
ZIL mencapai harga ATH sebanyak 0.25629331 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZIL?
ZIL melihat harga ATL sebanyak 0.00247720674605 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZIL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZILialah $ 452.54K USD.
Adakah ZIL akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZIL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZILramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:02:03 (UTC+8)

Zilliqa (ZIL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 ZIL = 0.01156 USD

