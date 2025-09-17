Lagi Mengenai ZK

1 ZK ke USD Harga Langsung:

$0.05745
$0.05745$0.05745
-0.57%1D
USD
ZKsync (ZK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:02:15 (UTC+8)

ZKsync (ZK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.05636
$ 0.05636$ 0.05636
24J Rendah
$ 0.05837
$ 0.05837$ 0.05837
24J Tinggi

$ 0.05636
$ 0.05636$ 0.05636

$ 0.05837
$ 0.05837$ 0.05837

$ 0.3285017436180649
$ 0.3285017436180649$ 0.3285017436180649

$ 0.036894725006171095
$ 0.036894725006171095$ 0.036894725006171095

-0.30%

-0.57%

-3.72%

-3.72%

ZKsync (ZK) harga masa nyata ialah $ 0.05748. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZK didagangkan antara $ 0.05636 rendah dan $ 0.05837 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZK sepanjang masa ialah $ 0.3285017436180649, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.036894725006171095.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZK telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZKsync (ZK) Maklumat Pasaran

No.134

$ 441.52M
$ 441.52M$ 441.52M

$ 803.94K
$ 803.94K$ 803.94K

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

7.68B
7.68B 7.68B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

13,754,872,591.3152
13,754,872,591.3152 13,754,872,591.3152

36.57%

0.01%

ZKSYNCERA

Had Pasaran semasa ZKsync ialah $ 441.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 803.94K. Bekalan edaran ZK ialah 7.68B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13754872591.3152. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21B.

ZKsync (ZK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZKsync hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003293-0.57%
30 Hari$ -0.01051-15.46%
60 Hari$ -0.00208-3.50%
90 Hari$ +0.01316+29.69%
Perubahan Harga ZKsync Hari Ini

Hari ini, ZK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003293 (-0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZKsync

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01051 (-15.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZKsync

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00208 (-3.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZKsync

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01316 (+29.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZKsync (ZK)?

Semak ZKsynchalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZKsync (ZK)

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

ZKsync tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZKsync pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZKsync di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZKsync anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZKsync Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZKsync (ZK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZKsync (ZK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZKsync.

Semak ZKsync ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZKsync (ZK)

Memahami tokenomik ZKsync (ZK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZKsync (ZK)

Mencari cara membeli ZKsync? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZKsync di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZK kepada Mata Wang Tempatan

1 ZKsync(ZK) ke VND
1,512.5862
1 ZKsync(ZK) ke AUD
A$0.0856452
1 ZKsync(ZK) ke GBP
0.0419604
1 ZKsync(ZK) ke EUR
0.0482832
1 ZKsync(ZK) ke USD
$0.05748
1 ZKsync(ZK) ke MYR
RM0.241416
1 ZKsync(ZK) ke TRY
2.3721996
1 ZKsync(ZK) ke JPY
¥8.39208
1 ZKsync(ZK) ke ARS
ARS$84.1576176
1 ZKsync(ZK) ke RUB
4.782336
1 ZKsync(ZK) ke INR
5.05824
1 ZKsync(ZK) ke IDR
Rp942.2949312
1 ZKsync(ZK) ke KRW
79.2827388
1 ZKsync(ZK) ke PHP
3.2671632
1 ZKsync(ZK) ke EGP
￡E.2.7630636
1 ZKsync(ZK) ke BRL
R$0.3040692
1 ZKsync(ZK) ke CAD
C$0.0787476
1 ZKsync(ZK) ke BDT
7.001064
1 ZKsync(ZK) ke NGN
85.9188048
1 ZKsync(ZK) ke COP
$223.657554
1 ZKsync(ZK) ke ZAR
R.0.9961284
1 ZKsync(ZK) ke UAH
2.3664516
1 ZKsync(ZK) ke VES
Bs9.1968
1 ZKsync(ZK) ke CLP
$54.606
1 ZKsync(ZK) ke PKR
Rs16.3151232
1 ZKsync(ZK) ke KZT
31.1035776
1 ZKsync(ZK) ke THB
฿1.8209664
1 ZKsync(ZK) ke TWD
NT$1.730148
1 ZKsync(ZK) ke AED
د.إ0.2109516
1 ZKsync(ZK) ke CHF
Fr0.0448344
1 ZKsync(ZK) ke HKD
HK$0.4471944
1 ZKsync(ZK) ke AMD
֏21.980352
1 ZKsync(ZK) ke MAD
.د.م0.5155956
1 ZKsync(ZK) ke MXN
$1.051884
1 ZKsync(ZK) ke SAR
ريال0.21555
1 ZKsync(ZK) ke PLN
0.2057784
1 ZKsync(ZK) ke RON
лв0.2448648
1 ZKsync(ZK) ke SEK
kr0.5299656
1 ZKsync(ZK) ke BGN
лв0.094842
1 ZKsync(ZK) ke HUF
Ft18.8643612
1 ZKsync(ZK) ke CZK
1.1771904
1 ZKsync(ZK) ke KWD
د.ك0.01747392
1 ZKsync(ZK) ke ILS
0.1914084
1 ZKsync(ZK) ke AOA
Kz52.3970436
1 ZKsync(ZK) ke BHD
.د.ب0.02166996
1 ZKsync(ZK) ke BMD
$0.05748
1 ZKsync(ZK) ke DKK
kr0.3609744
1 ZKsync(ZK) ke HNL
L1.5077004
1 ZKsync(ZK) ke MUR
2.60097
1 ZKsync(ZK) ke NAD
$0.9984276
1 ZKsync(ZK) ke NOK
kr0.56043
1 ZKsync(ZK) ke NZD
$0.0959916
1 ZKsync(ZK) ke PAB
B/.0.05748
1 ZKsync(ZK) ke PGK
K0.2402664
1 ZKsync(ZK) ke QAR
ر.ق0.2092272
1 ZKsync(ZK) ke RSD
дин.5.6727012

ZKsync Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZKsync, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZKsync Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZKsync

Berapakah nilai ZKsync (ZK) hari ini?
Harga langsung ZK dalam USD ialah 0.05748 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZK ke USD?
Harga semasa ZK ke USD ialah $ 0.05748. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZKsync?
Had pasaran untuk ZK ialah $ 441.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZK?
Bekalan edaran ZK ialah 7.68B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZK?
ZK mencapai harga ATH sebanyak 0.3285017436180649 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZK?
ZK melihat harga ATL sebanyak 0.036894725006171095 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZKialah $ 803.94K USD.
Adakah ZK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.05745
