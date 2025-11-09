BoundlessHargae(ZKC)
Harga langsung Boundless (ZKC) hari ini ialah $ 0.2038, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKC kepada USD penukaran adalah $ 0.2038 setiap ZKC.
Boundless kini berada pada kedudukan #571 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.95M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.94M ZKC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKC didagangkan antara $ 0.1927 (rendah) dan $ 0.2061 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.1342961487062966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10926744882772854.
Dalam prestasi jangka pendek, ZKC dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -6.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 252.31K.
No.571
ETH
Had Pasaran semasa Boundless ialah $ 40.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 252.31K. Bekalan edaran ZKC ialah 200.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.80M.
+1.39%
+2.72%
-6.82%
-6.82%
Jejaki perubahan harga untuk Boundless hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.005397
|+2.72%
|30 Hari
|$ -0.0627
|-23.53%
|60 Hari
|$ -0.0962
|-32.07%
|90 Hari
|$ -0.0962
|-32.07%
Hari ini, ZKC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005397 (+2.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0627 (-23.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0962 (-32.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0962 (-32.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Boundless (ZKC)?
Semak Boundlesshalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Boundless pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Boundless berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.
Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boundless, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jumlah
1 ZKC = 0.2038 USD