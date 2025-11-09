Boundless Harga Hari Ini

Harga langsung Boundless (ZKC) hari ini ialah $ 0.2038, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKC kepada USD penukaran adalah $ 0.2038 setiap ZKC.

Boundless kini berada pada kedudukan #571 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.95M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.94M ZKC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKC didagangkan antara $ 0.1927 (rendah) dan $ 0.2061 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.1342961487062966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10926744882772854.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKC dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -6.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 252.31K.

Boundless (ZKC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.571 Modal Pasaran $ 40.95M Kelantangan (24J) $ 252.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 203.80M Bekalan Peredaran 200.94M Bekalan Maks -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Boundless ialah $ 40.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 252.31K. Bekalan edaran ZKC ialah 200.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.80M.