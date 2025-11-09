BursaDEX+
Harga Boundless langsung hari ini ialah 0.2038 USD.ZKC modal pasaran ialah 40,950,972.0128 USD. Jejaki masa nyata ZKC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

BoundlessHargae(ZKC)

1 ZKC ke USD Harga Langsung:

$0.2038
+2.72%1D
USD
Boundless (ZKC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:16 (UTC+8)

Boundless Harga Hari Ini

Harga langsung Boundless (ZKC) hari ini ialah $ 0.2038, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKC kepada USD penukaran adalah $ 0.2038 setiap ZKC.

Boundless kini berada pada kedudukan #571 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.95M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.94M ZKC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKC didagangkan antara $ 0.1927 (rendah) dan $ 0.2061 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.1342961487062966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.10926744882772854.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKC dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -6.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 252.31K.

Boundless (ZKC) Maklumat Pasaran

No.571

$ 40.95M
$ 252.31K
$ 203.80M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Boundless ialah $ 40.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 252.31K. Bekalan edaran ZKC ialah 200.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 203.80M.

Boundless Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1927
24J Rendah
$ 0.2061
24J Tinggi

$ 0.1927
$ 0.2061
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
+1.39%

+2.72%

-6.82%

-6.82%

Boundless (ZKC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Boundless hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005397+2.72%
30 Hari$ -0.0627-23.53%
60 Hari$ -0.0962-32.07%
90 Hari$ -0.0962-32.07%
Perubahan Harga Boundless Hari Ini

Hari ini, ZKC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005397 (+2.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBoundless

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0627 (-23.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Boundless

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0962 (-32.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Boundless

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0962 (-32.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Boundless (ZKC)?

Semak Boundlesshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Boundless

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Boundless pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Boundless?

Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Development progress and technical updates
4. Partnership announcements and ecosystem growth
5. Regulatory news affecting privacy coins
6. Bitcoin price movements (correlation effect)
7. Supply and demand dynamics
8. Community adoption and user base growth
9. Competition from other privacy-focused cryptocurrencies
10. General economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility in ZKC markets.

Mengapa orang ingin tahu harga Boundless hari ini?

People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, investment planning, and profit/loss calculations. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and make informed buy/sell choices.

Ramalan Harga untuk Boundless

Boundless (ZKC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZKC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Boundless (ZKC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Boundless berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Boundless yang akan dicapai pada 2025–2026?

Perihal Boundless

ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Boundless dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Boundless? Membeli ZKC adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Boundless. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Boundless (ZKC) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Apakah itu Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boundless, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Boundless Rasmi
Berapakah nilai 1 Boundless pada tahun 2030?
Jika Boundless berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:37:16 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

