Lagi Mengenai ZKJ

Maklumat Harga ZKJ

Kertas putih ZKJ

Laman Web Rasmi ZKJ

Tokenomik ZKJ

Ramalan Harga ZKJ

Sejarah ZKJ

ZKJ Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ZKJ-ke-Fiat

ZKJ Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Polyhedra Network Logo

Polyhedra NetworkHargae(ZKJ)

1 ZKJ ke USD Harga Langsung:

$0.177
$0.177$0.177
-2.85%1D
USD
Polyhedra Network (ZKJ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:11 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.176
$ 0.176$ 0.176
24J Rendah
$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878
24J Tinggi

$ 0.176
$ 0.176$ 0.176

$ 0.1878
$ 0.1878$ 0.1878

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392$ 0.13931609671437392

-1.62%

-2.85%

-3.76%

-3.76%

Polyhedra Network (ZKJ) harga masa nyata ialah $ 0.177. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKJ didagangkan antara $ 0.176 rendah dan $ 0.1878 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKJ sepanjang masa ialah $ 9.557938735305122, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.13931609671437392.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKJ telah berubah sebanyak -1.62% sejak sejam yang lalu, -2.85% dalam 24 jam dan -3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polyhedra Network (ZKJ) Maklumat Pasaran

No.509

$ 60.94M
$ 60.94M$ 60.94M

$ 517.77K
$ 517.77K$ 517.77K

$ 177.00M
$ 177.00M$ 177.00M

344.30M
344.30M 344.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

34.42%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Polyhedra Network ialah $ 60.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 517.77K. Bekalan edaran ZKJ ialah 344.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.00M.

Polyhedra Network (ZKJ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polyhedra Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005192-2.85%
30 Hari$ -0.0283-13.79%
60 Hari$ +0.0031+1.78%
90 Hari$ -0.2117-54.47%
Perubahan Harga Polyhedra Network Hari Ini

Hari ini, ZKJ mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005192 (-2.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolyhedra Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0283 (-13.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polyhedra Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKJ mengalami perubahan sebanyak $ +0.0031 (+1.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polyhedra Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2117 (-54.47%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polyhedra Network (ZKJ)?

Semak Polyhedra Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polyhedra Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZKJ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polyhedra Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polyhedra Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polyhedra Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polyhedra Network (ZKJ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polyhedra Network (ZKJ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polyhedra Network.

Semak Polyhedra Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polyhedra Network (ZKJ)

Memahami tokenomik Polyhedra Network (ZKJ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZKJ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polyhedra Network (ZKJ)

Mencari cara membeli Polyhedra Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polyhedra Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZKJ kepada Mata Wang Tempatan

1 Polyhedra Network(ZKJ) ke VND
4,657.755
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke AUD
A$0.26373
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke GBP
0.12921
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke EUR
0.14868
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke USD
$0.177
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke MYR
RM0.7434
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke TRY
7.30479
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke JPY
¥25.842
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke ARS
ARS$258.77046
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke RUB
14.70693
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke INR
15.58308
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke IDR
Rp2,901.63888
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke KRW
244.47417
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke PHP
10.07661
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke EGP
￡E.8.51016
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke BRL
R$0.93987
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke CAD
C$0.24249
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke BDT
21.5586
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke NGN
264.57252
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke COP
$691.40625
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke ZAR
R.3.07449
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke UAH
7.28709
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke VES
Bs28.32
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke CLP
$168.15
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke PKR
Rs50.23968
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke KZT
95.77824
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke THB
฿5.60559
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke TWD
NT$5.32947
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke AED
د.إ0.64959
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke CHF
Fr0.13806
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke HKD
HK$1.37706
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke AMD
֏67.6848
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke MAD
.د.م1.58769
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke MXN
$3.25149
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke SAR
ريال0.66375
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke PLN
0.63543
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke RON
лв0.75756
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke SEK
kr1.63548
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke BGN
лв0.29205
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke HUF
Ft58.31796
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke CZK
3.63735
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke KWD
د.ك0.053985
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke ILS
0.58941
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke AOA
Kz161.34789
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke BHD
.د.ب0.066729
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke BMD
$0.177
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke DKK
kr1.11687
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke HNL
L4.64271
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke MUR
8.00925
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke NAD
$3.07449
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke NOK
kr1.73283
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke NZD
$0.29559
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke PAB
B/.0.177
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke PGK
K0.73986
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke QAR
ر.ق0.64428
1 Polyhedra Network(ZKJ) ke RSD
дин.17.53185

Polyhedra Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polyhedra Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Polyhedra Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polyhedra Network

Berapakah nilai Polyhedra Network (ZKJ) hari ini?
Harga langsung ZKJ dalam USD ialah 0.177 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZKJ ke USD?
Harga semasa ZKJ ke USD ialah $ 0.177. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polyhedra Network?
Had pasaran untuk ZKJ ialah $ 60.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZKJ?
Bekalan edaran ZKJ ialah 344.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZKJ?
ZKJ mencapai harga ATH sebanyak 9.557938735305122 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZKJ?
ZKJ melihat harga ATL sebanyak 0.13931609671437392 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZKJ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZKJialah $ 517.77K USD.
Adakah ZKJ akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZKJ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZKJramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:11 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZKJ-ke-USD

Jumlah

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0.177 USD

Berdagang ZKJ

ZKJUSDT
$0.177
$0.177$0.177
-2.64%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan