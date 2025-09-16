Lagi Mengenai ZKL

zkLink Logo

zkLinkHargae(ZKL)

$0.01555
-0.63%1D
zkLink (ZKL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:57 (UTC+8)

zkLink (ZKL) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0152
24J Rendah
$ 0.01572
24J Tinggi

$ 0.0152
$ 0.01572
$ 0.748212614127982
$ 0.0117813791188444
-0.07%

-0.63%

+3.39%

+3.39%

zkLink (ZKL) harga masa nyata ialah $ 0.01555. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKL didagangkan antara $ 0.0152 rendah dan $ 0.01572 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKL sepanjang masa ialah $ 0.748212614127982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0117813791188444.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan +3.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

zkLink (ZKL) Maklumat Pasaran

No.1434

$ 5.48M
$ 54.30K
$ 15.55M
352.34M
1,000,000,000
1,000,000,000
35.23%

ETH

Had Pasaran semasa zkLink ialah $ 5.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.30K. Bekalan edaran ZKL ialah 352.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.55M.

zkLink (ZKL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk zkLink hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000986-0.63%
30 Hari$ +0.00059+3.94%
60 Hari$ -0.00272-14.89%
90 Hari$ -0.0075-32.54%
Perubahan Harga zkLink Hari Ini

Hari ini, ZKL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000986 (-0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarizkLink

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00059 (+3.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari zkLink

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKL mengalami perubahan sebanyak $ -0.00272 (-14.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari zkLink

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0075 (-32.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga zkLink (ZKL)?

Semak zkLinkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu zkLink (ZKL)

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

zkLink tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus zkLink pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZKL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang zkLink di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian zkLink anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

zkLink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai zkLink (ZKL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset zkLink (ZKL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkLink.

Semak zkLink ramalan harga sekarang!

Tokenomik zkLink (ZKL)

Memahami tokenomik zkLink (ZKL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZKL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli zkLink (ZKL)

Mencari cara membeli zkLink? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah zkLink di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZKL kepada Mata Wang Tempatan

1 zkLink(ZKL) ke VND
409.19825
1 zkLink(ZKL) ke AUD
A$0.023325
1 zkLink(ZKL) ke GBP
0.0113515
1 zkLink(ZKL) ke EUR
0.013062
1 zkLink(ZKL) ke USD
$0.01555
1 zkLink(ZKL) ke MYR
RM0.06531
1 zkLink(ZKL) ke TRY
0.641904
1 zkLink(ZKL) ke JPY
¥2.2703
1 zkLink(ZKL) ke ARS
ARS$22.733789
1 zkLink(ZKL) ke RUB
1.29376
1 zkLink(ZKL) ke INR
1.368711
1 zkLink(ZKL) ke IDR
Rp254.917992
1 zkLink(ZKL) ke KRW
21.507516
1 zkLink(ZKL) ke PHP
0.88324
1 zkLink(ZKL) ke EGP
￡E.0.747644
1 zkLink(ZKL) ke BRL
R$0.082415
1 zkLink(ZKL) ke CAD
C$0.0213035
1 zkLink(ZKL) ke BDT
1.89399
1 zkLink(ZKL) ke NGN
23.243518
1 zkLink(ZKL) ke COP
$60.5058275
1 zkLink(ZKL) ke ZAR
R.0.269948
1 zkLink(ZKL) ke UAH
0.6401935
1 zkLink(ZKL) ke VES
Bs2.488
1 zkLink(ZKL) ke CLP
$14.7725
1 zkLink(ZKL) ke PKR
Rs4.413712
1 zkLink(ZKL) ke KZT
8.414416
1 zkLink(ZKL) ke THB
฿0.493246
1 zkLink(ZKL) ke TWD
NT$0.4678995
1 zkLink(ZKL) ke AED
د.إ0.0570685
1 zkLink(ZKL) ke CHF
Fr0.012129
1 zkLink(ZKL) ke HKD
HK$0.120979
1 zkLink(ZKL) ke AMD
֏5.94632
1 zkLink(ZKL) ke MAD
.د.م0.1394835
1 zkLink(ZKL) ke MXN
$0.284876
1 zkLink(ZKL) ke SAR
ريال0.0583125
1 zkLink(ZKL) ke PLN
0.0558245
1 zkLink(ZKL) ke RON
лв0.0663985
1 zkLink(ZKL) ke SEK
kr0.143682
1 zkLink(ZKL) ke BGN
лв0.0256575
1 zkLink(ZKL) ke HUF
Ft5.121859
1 zkLink(ZKL) ke CZK
0.319397
1 zkLink(ZKL) ke KWD
د.ك0.0047272
1 zkLink(ZKL) ke ILS
0.0517815
1 zkLink(ZKL) ke AOA
Kz14.1749135
1 zkLink(ZKL) ke BHD
.د.ب0.00586235
1 zkLink(ZKL) ke BMD
$0.01555
1 zkLink(ZKL) ke DKK
kr0.097965
1 zkLink(ZKL) ke HNL
L0.4078765
1 zkLink(ZKL) ke MUR
0.7036375
1 zkLink(ZKL) ke NAD
$0.2701035
1 zkLink(ZKL) ke NOK
kr0.152079
1 zkLink(ZKL) ke NZD
$0.0259685
1 zkLink(ZKL) ke PAB
B/.0.01555
1 zkLink(ZKL) ke PGK
K0.064999
1 zkLink(ZKL) ke QAR
ر.ق0.056602
1 zkLink(ZKL) ke RSD
дин.1.53945

zkLink Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang zkLink, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web zkLink Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai zkLink

Berapakah nilai zkLink (ZKL) hari ini?
Harga langsung ZKL dalam USD ialah 0.01555 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZKL ke USD?
Harga semasa ZKL ke USD ialah $ 0.01555. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran zkLink?
Had pasaran untuk ZKL ialah $ 5.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZKL?
Bekalan edaran ZKL ialah 352.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZKL?
ZKL mencapai harga ATH sebanyak 0.748212614127982 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZKL?
ZKL melihat harga ATL sebanyak 0.0117813791188444 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZKL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZKLialah $ 54.30K USD.
Adakah ZKL akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZKL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZKLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:24:57 (UTC+8)

zkLink (ZKL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

