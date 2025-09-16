Lagi Mengenai ZKP

Panther Protocol Logo

Panther ProtocolHargae(ZKP)

1 ZKP ke USD Harga Langsung:

$0.00619
-0.32%1D
USD
Panther Protocol (ZKP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:04 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00616
24J Rendah
$ 0.00636
24J Tinggi

$ 0.00616
$ 0.00636
$ 0.43908466599544116
$ 0.006183696109409407
-1.28%

-0.32%

-9.90%

-9.90%

Panther Protocol (ZKP) harga masa nyata ialah $ 0.00619. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZKP didagangkan antara $ 0.00616 rendah dan $ 0.00636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZKP sepanjang masa ialah $ 0.43908466599544116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006183696109409407.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZKP telah berubah sebanyak -1.28% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan -9.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Panther Protocol (ZKP) Maklumat Pasaran

No.3901

$ 0.00
$ 202.77K
$ 6.19M
0.00
1,000,000,000
361,989,711
0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa Panther Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 202.77K. Bekalan edaran ZKP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 361989711. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.19M.

Panther Protocol (ZKP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Panther Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000199-0.32%
30 Hari$ -0.00155-20.03%
60 Hari$ -0.00314-33.66%
90 Hari$ -0.00273-30.61%
Perubahan Harga Panther Protocol Hari Ini

Hari ini, ZKP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000199 (-0.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPanther Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00155 (-20.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Panther Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00314 (-33.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Panther Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00273 (-30.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Panther Protocol (ZKP)?

Semak Panther Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Panther Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZKP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Panther Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Panther Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Panther Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Panther Protocol (ZKP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Panther Protocol (ZKP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Panther Protocol.

Semak Panther Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Panther Protocol (ZKP)

Memahami tokenomik Panther Protocol (ZKP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZKP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Panther Protocol (ZKP)

Mencari cara membeli Panther Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Panther Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZKP kepada Mata Wang Tempatan

1 Panther Protocol(ZKP) ke VND
162.88985
1 Panther Protocol(ZKP) ke AUD
A$0.009285
1 Panther Protocol(ZKP) ke GBP
0.0045187
1 Panther Protocol(ZKP) ke EUR
0.0051996
1 Panther Protocol(ZKP) ke USD
$0.00619
1 Panther Protocol(ZKP) ke MYR
RM0.025998
1 Panther Protocol(ZKP) ke TRY
0.2555232
1 Panther Protocol(ZKP) ke JPY
¥0.90374
1 Panther Protocol(ZKP) ke ARS
ARS$9.0496562
1 Panther Protocol(ZKP) ke RUB
0.515008
1 Panther Protocol(ZKP) ke INR
0.5448438
1 Panther Protocol(ZKP) ke IDR
Rp101.4753936
1 Panther Protocol(ZKP) ke KRW
8.5615128
1 Panther Protocol(ZKP) ke PHP
0.351592
1 Panther Protocol(ZKP) ke EGP
￡E.0.2976152
1 Panther Protocol(ZKP) ke BRL
R$0.032807
1 Panther Protocol(ZKP) ke CAD
C$0.0084803
1 Panther Protocol(ZKP) ke BDT
0.753942
1 Panther Protocol(ZKP) ke NGN
9.2525644
1 Panther Protocol(ZKP) ke COP
$24.0855995
1 Panther Protocol(ZKP) ke ZAR
R.0.1074584
1 Panther Protocol(ZKP) ke UAH
0.2548423
1 Panther Protocol(ZKP) ke VES
Bs0.9904
1 Panther Protocol(ZKP) ke CLP
$5.8805
1 Panther Protocol(ZKP) ke PKR
Rs1.7569696
1 Panther Protocol(ZKP) ke KZT
3.3495328
1 Panther Protocol(ZKP) ke THB
฿0.1963468
1 Panther Protocol(ZKP) ke TWD
NT$0.1862571
1 Panther Protocol(ZKP) ke AED
د.إ0.0227173
1 Panther Protocol(ZKP) ke CHF
Fr0.0048282
1 Panther Protocol(ZKP) ke HKD
HK$0.0481582
1 Panther Protocol(ZKP) ke AMD
֏2.367056
1 Panther Protocol(ZKP) ke MAD
.د.م0.0555243
1 Panther Protocol(ZKP) ke MXN
$0.1134008
1 Panther Protocol(ZKP) ke SAR
ريال0.0232125
1 Panther Protocol(ZKP) ke PLN
0.0222221
1 Panther Protocol(ZKP) ke RON
лв0.0264313
1 Panther Protocol(ZKP) ke SEK
kr0.0571956
1 Panther Protocol(ZKP) ke BGN
лв0.0102135
1 Panther Protocol(ZKP) ke HUF
Ft2.0388622
1 Panther Protocol(ZKP) ke CZK
0.1271426
1 Panther Protocol(ZKP) ke KWD
د.ك0.00188176
1 Panther Protocol(ZKP) ke ILS
0.0206127
1 Panther Protocol(ZKP) ke AOA
Kz5.6426183
1 Panther Protocol(ZKP) ke BHD
.د.ب0.00233363
1 Panther Protocol(ZKP) ke BMD
$0.00619
1 Panther Protocol(ZKP) ke DKK
kr0.038997
1 Panther Protocol(ZKP) ke HNL
L0.1623637
1 Panther Protocol(ZKP) ke MUR
0.2800975
1 Panther Protocol(ZKP) ke NAD
$0.1075203
1 Panther Protocol(ZKP) ke NOK
kr0.0605382
1 Panther Protocol(ZKP) ke NZD
$0.0103373
1 Panther Protocol(ZKP) ke PAB
B/.0.00619
1 Panther Protocol(ZKP) ke PGK
K0.0258742
1 Panther Protocol(ZKP) ke QAR
ر.ق0.0225316
1 Panther Protocol(ZKP) ke RSD
дин.0.61281

Panther Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Panther Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Panther Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Panther Protocol

Berapakah nilai Panther Protocol (ZKP) hari ini?
Harga langsung ZKP dalam USD ialah 0.00619 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZKP ke USD?
Harga semasa ZKP ke USD ialah $ 0.00619. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Panther Protocol?
Had pasaran untuk ZKP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZKP?
Bekalan edaran ZKP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZKP?
ZKP mencapai harga ATH sebanyak 0.43908466599544116 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZKP?
ZKP melihat harga ATL sebanyak 0.006183696109409407 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZKP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZKPialah $ 202.77K USD.
Adakah ZKP akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZKP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZKPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:04 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

