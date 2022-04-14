Tokenomik Panther Protocol (ZKP)

Lihat cerapan utama tentang Panther Protocol (ZKP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Panther Protocol (ZKP) Maklumat

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Laman Web Rasmi:
https://www.pantherprotocol.io/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173

Panther Protocol (ZKP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Panther Protocol (ZKP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 361.99M
$ 361.99M$ 361.99M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04868
$ 0.04868$ 0.04868
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006145137840510126
$ 0.006145137840510126$ 0.006145137840510126
Harga Semasa:
$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619

Tokenomik Panther Protocol (ZKP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Panther Protocol (ZKP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZKP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZKP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZKP, terokai ZKP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.