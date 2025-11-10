ZKWASM Harga Hari Ini

Harga langsung ZKWASM (ZKWASM) hari ini ialah $ 0.0286, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKWASM kepada USD penukaran adalah $ 0.0286 setiap ZKWASM.

ZKWASM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ZKWASM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKWASM didagangkan antara $ 0.02786 (rendah) dan $ 0.03001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKWASM dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -32.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.63K.

ZKWASM (ZKWASM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 64.63K$ 64.63K $ 64.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.60M$ 28.60M $ 28.60M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa ZKWASM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.63K. Bekalan edaran ZKWASM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.60M.