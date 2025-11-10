BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga ZKWASM langsung hari ini ialah 0.0286 USD.ZKWASM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ZKWASM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ZKWASM langsung hari ini ialah 0.0286 USD.ZKWASM modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ZKWASM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ZKWASM

Maklumat Harga ZKWASM

Apakah ZKWASM

Kertas putih ZKWASM

Laman Web Rasmi ZKWASM

Tokenomik ZKWASM

Ramalan Harga ZKWASM

Sejarah ZKWASM

ZKWASM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ZKWASM-ke-Fiat

ZKWASM Spot

ZKWASM Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ZKWASM Logo

ZKWASMHargae(ZKWASM)

1 ZKWASM ke USD Harga Langsung:

$0.02869
$0.02869$0.02869
+0.77%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:51 (UTC+8)

ZKWASM Harga Hari Ini

Harga langsung ZKWASM (ZKWASM) hari ini ialah $ 0.0286, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZKWASM kepada USD penukaran adalah $ 0.0286 setiap ZKWASM.

ZKWASM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ZKWASM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZKWASM didagangkan antara $ 0.02786 (rendah) dan $ 0.03001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ZKWASM dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -32.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.63K.

ZKWASM (ZKWASM) Maklumat Pasaran

--
----

$ 64.63K
$ 64.63K$ 64.63K

$ 28.60M
$ 28.60M$ 28.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa ZKWASM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.63K. Bekalan edaran ZKWASM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.60M.

ZKWASM Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786
24J Rendah
$ 0.03001
$ 0.03001$ 0.03001
24J Tinggi

$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786

$ 0.03001
$ 0.03001$ 0.03001

--
----

--
----

+0.84%

+0.77%

-32.57%

-32.57%

ZKWASM (ZKWASM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZKWASM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002192+0.77%
30 Hari$ -0.019-39.92%
60 Hari$ -0.03161-52.50%
90 Hari$ -0.00333-10.43%
Perubahan Harga ZKWASM Hari Ini

Hari ini, ZKWASM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002192 (+0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZKWASM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.019 (-39.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZKWASM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZKWASM mengalami perubahan sebanyak $ -0.03161 (-52.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZKWASM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00333 (-10.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZKWASM (ZKWASM)?

Semak ZKWASMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ZKWASM

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ZKWASM pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ZKWASM?

ZKWASM price is influenced by several key factors:

1. Technology adoption: Growth in zero-knowledge proof applications and WebAssembly integration drives demand.

2. Market sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

3. Development progress: Updates, partnerships, and roadmap milestones impact value.

4. Supply dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulation changes.

5. Competition: Performance relative to other privacy-focused and scaling solutions.

6. Regulatory environment: Policy changes affecting privacy coins and blockchain technology.

Mengapa orang ingin tahu harga ZKWASM hari ini?

People want to know ZKWASM price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, investment analysis, and profit/loss calculations. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily performance to assess their holdings value and make strategic decisions about position sizing or exit points.

Ramalan Harga untuk ZKWASM

ZKWASM (ZKWASM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ZKWASM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ZKWASM (ZKWASM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ZKWASM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ZKWASM yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ZKWASM ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ZKWASM Ramalan Harga.

Perihal ZKWASM

ZKWASM is a crypto asset designed to facilitate and enhance the functionality of decentralized applications (dApps). It operates on the basis of zero-knowledge proofs, a cryptographic principle that allows for the verification of transactions without revealing any other information about them. This ensures a high level of privacy and security for users. The asset's primary role is to serve as the computational fuel for executing smart contracts within its ecosystem, similar to how gas works in the Ethereum network. ZKWASM's issuance model is not widely known, but it's typically used within its own ecosystem and in other platforms that support dApps and require secure, private transactions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ZKWASM dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ZKWASM? Membeli ZKWASM adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ZKWASM. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ZKWASM (ZKWASM) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ZKWASM akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ZKWASM (ZKWASM)

Apa yang boleh anda lakukan dengan ZKWASM

Memiliki ZKWASM membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ZKWASM (ZKWASM) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZKWASM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZKWASM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZKWASM

Berapakah nilai 1 ZKWASM pada tahun 2030?
Jika ZKWASM berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ZKWASM berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:51 (UTC+8)

ZKWASM (ZKWASM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang ZKWASM

ZKWASM USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek ZKWASM dengan leveraj. Terokai ZKWASM dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan ZKWASM (ZKWASM) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga ZKWASM langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ZKWASM/USDT
$0.02869
$0.02869$0.02869
+0.38%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04092
$0.04092$0.04092

+104.60%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1010
$0.1010$0.1010

+6.31%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

HODL

HODL

HODL

$0.000007750
$0.000007750$0.000007750

+121.42%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0010259
$0.0010259$0.0010259

+104.03%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003672
$0.000003672$0.000003672

+41.23%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00195
$0.00195$0.00195

+34.48%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00385
$0.00385$0.00385

+28.33%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZKWASM-ke-USD

Jumlah

ZKWASM
ZKWASM
USD
USD

1 ZKWASM = 0.0286 USD