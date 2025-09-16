Lagi Mengenai ZLW

Maklumat Harga ZLW

Kertas putih ZLW

Laman Web Rasmi ZLW

Tokenomik ZLW

Ramalan Harga ZLW

Sejarah ZLW

ZLW Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ZLW-ke-Fiat

ZLW Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Zelwin Logo

ZelwinHargae(ZLW)

1 ZLW ke USD Harga Langsung:

$0.001432
$0.001432$0.001432
+2.87%1D
USD
Zelwin (ZLW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:11 (UTC+8)

Zelwin (ZLW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137
24J Rendah
$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469
24J Tinggi

$ 0.00137
$ 0.00137$ 0.00137

$ 0.001469
$ 0.001469$ 0.001469

$ 7.90901936
$ 7.90901936$ 7.90901936

$ 0.001254679715982938
$ 0.001254679715982938$ 0.001254679715982938

+0.27%

+2.87%

-1.52%

-1.52%

Zelwin (ZLW) harga masa nyata ialah $ 0.001434. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZLW didagangkan antara $ 0.00137 rendah dan $ 0.001469 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZLW sepanjang masa ialah $ 7.90901936, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001254679715982938.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZLW telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +2.87% dalam 24 jam dan -1.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zelwin (ZLW) Maklumat Pasaran

No.3030

$ 103.72K
$ 103.72K$ 103.72K

$ 24.64K
$ 24.64K$ 24.64K

$ 430.20K
$ 430.20K$ 430.20K

72.33M
72.33M 72.33M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

24.11%

BSC

Had Pasaran semasa Zelwin ialah $ 103.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.64K. Bekalan edaran ZLW ialah 72.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.20K.

Zelwin (ZLW) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zelwin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003995+2.87%
30 Hari$ -0.000316-18.06%
60 Hari$ -0.000416-22.49%
90 Hari$ -0.000197-12.08%
Perubahan Harga Zelwin Hari Ini

Hari ini, ZLW mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00003995 (+2.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZelwin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000316 (-18.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zelwin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZLW mengalami perubahan sebanyak $ -0.000416 (-22.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zelwin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000197 (-12.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zelwin (ZLW)?

Semak Zelwinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zelwin (ZLW)

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Zelwin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zelwin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZLW ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zelwin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zelwin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zelwin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zelwin (ZLW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zelwin (ZLW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zelwin.

Semak Zelwin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zelwin (ZLW)

Memahami tokenomik Zelwin (ZLW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZLW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zelwin (ZLW)

Mencari cara membeli Zelwin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zelwin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZLW kepada Mata Wang Tempatan

1 Zelwin(ZLW) ke VND
37.73571
1 Zelwin(ZLW) ke AUD
A$0.002151
1 Zelwin(ZLW) ke GBP
0.00104682
1 Zelwin(ZLW) ke EUR
0.00120456
1 Zelwin(ZLW) ke USD
$0.001434
1 Zelwin(ZLW) ke MYR
RM0.0060228
1 Zelwin(ZLW) ke TRY
0.05919552
1 Zelwin(ZLW) ke JPY
¥0.209364
1 Zelwin(ZLW) ke ARS
ARS$2.09647932
1 Zelwin(ZLW) ke RUB
0.1193088
1 Zelwin(ZLW) ke INR
0.12622068
1 Zelwin(ZLW) ke IDR
Rp23.50819296
1 Zelwin(ZLW) ke KRW
1.98339408
1 Zelwin(ZLW) ke PHP
0.0814512
1 Zelwin(ZLW) ke EGP
￡E.0.06894672
1 Zelwin(ZLW) ke BRL
R$0.0076002
1 Zelwin(ZLW) ke CAD
C$0.00196458
1 Zelwin(ZLW) ke BDT
0.1746612
1 Zelwin(ZLW) ke NGN
2.14348584
1 Zelwin(ZLW) ke COP
$5.5797657
1 Zelwin(ZLW) ke ZAR
R.0.02489424
1 Zelwin(ZLW) ke UAH
0.05903778
1 Zelwin(ZLW) ke VES
Bs0.22944
1 Zelwin(ZLW) ke CLP
$1.3623
1 Zelwin(ZLW) ke PKR
Rs0.40702656
1 Zelwin(ZLW) ke KZT
0.77596608
1 Zelwin(ZLW) ke THB
฿0.04548648
1 Zelwin(ZLW) ke TWD
NT$0.04314906
1 Zelwin(ZLW) ke AED
د.إ0.00526278
1 Zelwin(ZLW) ke CHF
Fr0.00111852
1 Zelwin(ZLW) ke HKD
HK$0.01115652
1 Zelwin(ZLW) ke AMD
֏0.5483616
1 Zelwin(ZLW) ke MAD
.د.م0.01286298
1 Zelwin(ZLW) ke MXN
$0.02627088
1 Zelwin(ZLW) ke SAR
ريال0.0053775
1 Zelwin(ZLW) ke PLN
0.00514806
1 Zelwin(ZLW) ke RON
лв0.00612318
1 Zelwin(ZLW) ke SEK
kr0.01325016
1 Zelwin(ZLW) ke BGN
лв0.0023661
1 Zelwin(ZLW) ke HUF
Ft0.47233092
1 Zelwin(ZLW) ke CZK
0.02945436
1 Zelwin(ZLW) ke KWD
د.ك0.000435936
1 Zelwin(ZLW) ke ILS
0.00477522
1 Zelwin(ZLW) ke AOA
Kz1.30719138
1 Zelwin(ZLW) ke BHD
.د.ب0.000540618
1 Zelwin(ZLW) ke BMD
$0.001434
1 Zelwin(ZLW) ke DKK
kr0.0090342
1 Zelwin(ZLW) ke HNL
L0.03761382
1 Zelwin(ZLW) ke MUR
0.0648885
1 Zelwin(ZLW) ke NAD
$0.02490858
1 Zelwin(ZLW) ke NOK
kr0.01402452
1 Zelwin(ZLW) ke NZD
$0.00239478
1 Zelwin(ZLW) ke PAB
B/.0.001434
1 Zelwin(ZLW) ke PGK
K0.00599412
1 Zelwin(ZLW) ke QAR
ر.ق0.00521976
1 Zelwin(ZLW) ke RSD
дин.0.141966

Zelwin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zelwin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zelwin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zelwin

Berapakah nilai Zelwin (ZLW) hari ini?
Harga langsung ZLW dalam USD ialah 0.001434 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZLW ke USD?
Harga semasa ZLW ke USD ialah $ 0.001434. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zelwin?
Had pasaran untuk ZLW ialah $ 103.72K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZLW?
Bekalan edaran ZLW ialah 72.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZLW?
ZLW mencapai harga ATH sebanyak 7.90901936 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZLW?
ZLW melihat harga ATL sebanyak 0.001254679715982938 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZLW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZLWialah $ 24.64K USD.
Adakah ZLW akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZLW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZLWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:11 (UTC+8)

Zelwin (ZLW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZLW-ke-USD

Jumlah

ZLW
ZLW
USD
USD

1 ZLW = 0.001434 USD

Berdagang ZLW

ZLWUSDT
$0.001432
$0.001432$0.001432
+2.79%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan