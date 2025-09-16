Lagi Mengenai ZND

ZND Token Logo

ZND TokenHargae(ZND)

1 ZND ke USD Harga Langsung:

$0.3265
$0.3265$0.3265
+0.58%1D
USD
ZND Token (ZND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:18 (UTC+8)

ZND Token (ZND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2967
$ 0.2967$ 0.2967
24J Rendah
$ 0.3438
$ 0.3438$ 0.3438
24J Tinggi

$ 0.2967
$ 0.2967$ 0.2967

$ 0.3438
$ 0.3438$ 0.3438

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907$ 0.05606759811937907

-0.52%

+0.58%

-10.92%

-10.92%

ZND Token (ZND) harga masa nyata ialah $ 0.3265. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZND didagangkan antara $ 0.2967 rendah dan $ 0.3438 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZND sepanjang masa ialah $ 1.104128213509182, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05606759811937907.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZND telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +0.58% dalam 24 jam dan -10.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ZND Token (ZND) Maklumat Pasaran

No.3574

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 469.46K
$ 469.46K$ 469.46K

$ 228.55M
$ 228.55M$ 228.55M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

694,185,837
694,185,837 694,185,837

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa ZND Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 469.46K. Bekalan edaran ZND ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 694185837. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.55M.

ZND Token (ZND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ZND Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001883+0.58%
30 Hari$ -0.0921-22.01%
60 Hari$ +0.1599+95.97%
90 Hari$ +0.2584+379.44%
Perubahan Harga ZND Token Hari Ini

Hari ini, ZND mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001883 (+0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZND Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0921 (-22.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ZND Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZND mengalami perubahan sebanyak $ +0.1599 (+95.97%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ZND Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2584 (+379.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ZND Token (ZND)?

Semak ZND Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZND Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ZND Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZND Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZND Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZND Token (ZND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZND Token (ZND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZND Token.

Semak ZND Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZND Token (ZND)

Memahami tokenomik ZND Token (ZND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZND Token (ZND)

Mencari cara membeli ZND Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZND Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZND kepada Mata Wang Tempatan

1 ZND Token(ZND) ke VND
8,591.8475
1 ZND Token(ZND) ke AUD
A$0.48975
1 ZND Token(ZND) ke GBP
0.238345
1 ZND Token(ZND) ke EUR
0.27426
1 ZND Token(ZND) ke USD
$0.3265
1 ZND Token(ZND) ke MYR
RM1.3713
1 ZND Token(ZND) ke TRY
13.47792
1 ZND Token(ZND) ke JPY
¥47.669
1 ZND Token(ZND) ke ARS
ARS$477.33647
1 ZND Token(ZND) ke RUB
27.1648
1 ZND Token(ZND) ke INR
28.73853
1 ZND Token(ZND) ke IDR
Rp5,352.45816
1 ZND Token(ZND) ke KRW
451.58868
1 ZND Token(ZND) ke PHP
18.5452
1 ZND Token(ZND) ke EGP
￡E.15.69812
1 ZND Token(ZND) ke BRL
R$1.73045
1 ZND Token(ZND) ke CAD
C$0.447305
1 ZND Token(ZND) ke BDT
39.7677
1 ZND Token(ZND) ke NGN
488.03914
1 ZND Token(ZND) ke COP
$1,270.427825
1 ZND Token(ZND) ke ZAR
R.5.66804
1 ZND Token(ZND) ke UAH
13.442005
1 ZND Token(ZND) ke VES
Bs52.24
1 ZND Token(ZND) ke CLP
$310.175
1 ZND Token(ZND) ke PKR
Rs92.67376
1 ZND Token(ZND) ke KZT
176.67568
1 ZND Token(ZND) ke THB
฿10.35658
1 ZND Token(ZND) ke TWD
NT$9.824385
1 ZND Token(ZND) ke AED
د.إ1.198255
1 ZND Token(ZND) ke CHF
Fr0.25467
1 ZND Token(ZND) ke HKD
HK$2.54017
1 ZND Token(ZND) ke AMD
֏124.8536
1 ZND Token(ZND) ke MAD
.د.م2.928705
1 ZND Token(ZND) ke MXN
$5.98148
1 ZND Token(ZND) ke SAR
ريال1.224375
1 ZND Token(ZND) ke PLN
1.172135
1 ZND Token(ZND) ke RON
лв1.394155
1 ZND Token(ZND) ke SEK
kr3.01686
1 ZND Token(ZND) ke BGN
лв0.538725
1 ZND Token(ZND) ke HUF
Ft107.54257
1 ZND Token(ZND) ke CZK
6.70631
1 ZND Token(ZND) ke KWD
د.ك0.099256
1 ZND Token(ZND) ke ILS
1.087245
1 ZND Token(ZND) ke AOA
Kz297.627605
1 ZND Token(ZND) ke BHD
.د.ب0.1230905
1 ZND Token(ZND) ke BMD
$0.3265
1 ZND Token(ZND) ke DKK
kr2.05695
1 ZND Token(ZND) ke HNL
L8.564095
1 ZND Token(ZND) ke MUR
14.774125
1 ZND Token(ZND) ke NAD
$5.671305
1 ZND Token(ZND) ke NOK
kr3.19317
1 ZND Token(ZND) ke NZD
$0.545255
1 ZND Token(ZND) ke PAB
B/.0.3265
1 ZND Token(ZND) ke PGK
K1.36477
1 ZND Token(ZND) ke QAR
ر.ق1.18846
1 ZND Token(ZND) ke RSD
дин.32.3235

ZND Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZND Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ZND Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZND Token

Berapakah nilai ZND Token (ZND) hari ini?
Harga langsung ZND dalam USD ialah 0.3265 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZND ke USD?
Harga semasa ZND ke USD ialah $ 0.3265. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ZND Token?
Had pasaran untuk ZND ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZND?
Bekalan edaran ZND ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZND?
ZND mencapai harga ATH sebanyak 1.104128213509182 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZND?
ZND melihat harga ATL sebanyak 0.05606759811937907 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZNDialah $ 469.46K USD.
Adakah ZND akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:18 (UTC+8)

