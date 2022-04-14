Tokenomik ZND Token (ZND)

Tokenomik ZND Token (ZND)

Lihat cerapan utama tentang ZND Token (ZND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ZND Token (ZND) Maklumat

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

Laman Web Rasmi:
zndtoken.com
Kertas putih:
https://assets.znd.co/token/en/whitepaper
Peneroka Blok:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d

ZND Token (ZND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ZND Token (ZND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
Tokenomik ZND Token (ZND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ZND Token (ZND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZND, terokai ZND harga langsung token!

Cara Membeli ZND

Berminat untuk menambah ZND Token (ZND) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ZND, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ZND Token (ZND) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ZND membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ZND Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZND? Halaman ramalan harga ZND kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.