Apakah itu ZON (ZON)

ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem.

ZON tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ZON pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ZON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang ZON di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ZON anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ZON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ZON (ZON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ZON (ZON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZON.

Semak ZON ramalan harga sekarang!

Tokenomik ZON (ZON)

Memahami tokenomik ZON (ZON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ZON (ZON)

Mencari cara membeli ZON? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ZON di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZON kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

ZON Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ZON, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ZON Berapakah nilai ZON (ZON) hari ini? Harga langsung ZON dalam USD ialah 0.044621 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZON ke USD? $ 0.044621 . Lihat Harga semasa ZON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ZON? Had pasaran untuk ZON ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZON? Bekalan edaran ZON ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZON? ZON mencapai harga ATH sebanyak 0.07011297158790553 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZON? ZON melihat harga ATL sebanyak 0.000610012886555739 USD . Berapakah jumlah dagangan ZON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZONialah $ 22.11K USD . Adakah ZON akan naik lebih tinggi tahun ini? ZON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ZON (ZON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan