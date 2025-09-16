Lagi Mengenai ZORA

Zora Logo

ZoraHargae(ZORA)

1 ZORA ke USD Harga Langsung:

$0.070855
$0.070855$0.070855
-6.87%1D
USD
Zora (ZORA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:25 (UTC+8)

Zora (ZORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
24J Rendah
$ 0.083284
$ 0.083284$ 0.083284
24J Tinggi

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

$ 0.083284
$ 0.083284$ 0.083284

$ 0.14708566975197357
$ 0.14708566975197357$ 0.14708566975197357

$ 0.007769535500397865
$ 0.007769535500397865$ 0.007769535500397865

+0.30%

-6.87%

+3.73%

+3.73%

Zora (ZORA) harga masa nyata ialah $ 0.070855. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZORA didagangkan antara $ 0.07 rendah dan $ 0.083284 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZORA sepanjang masa ialah $ 0.14708566975197357, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007769535500397865.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZORA telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -6.87% dalam 24 jam dan +3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zora (ZORA) Maklumat Pasaran

No.177

$ 233.25M
$ 233.25M$ 233.25M

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

$ 708.55M
$ 708.55M$ 708.55M

3.29B
3.29B 3.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

32.91%

0.01%

BASE

Had Pasaran semasa Zora ialah $ 233.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.99M. Bekalan edaran ZORA ialah 3.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 708.55M.

Zora (ZORA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zora hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00522682-6.87%
30 Hari$ -0.038141-35.00%
60 Hari$ +0.059481+522.95%
90 Hari$ +0.062854+785.57%
Perubahan Harga Zora Hari Ini

Hari ini, ZORA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00522682 (-6.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZora

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.038141 (-35.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zora

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZORA mengalami perubahan sebanyak $ +0.059481 (+522.95%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zora

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.062854 (+785.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zora (ZORA)?

Semak Zorahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Zora tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zora pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZORA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zora di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zora anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zora Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zora (ZORA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zora (ZORA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zora.

Semak Zora ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zora (ZORA)

Memahami tokenomik Zora (ZORA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZORA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zora (ZORA)

Mencari cara membeli Zora? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zora di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZORA kepada Mata Wang Tempatan

1 Zora(ZORA) ke VND
1,864.549325
1 Zora(ZORA) ke AUD
A$0.1062825
1 Zora(ZORA) ke GBP
0.05172415
1 Zora(ZORA) ke EUR
0.0595182
1 Zora(ZORA) ke USD
$0.070855
1 Zora(ZORA) ke MYR
RM0.297591
1 Zora(ZORA) ke TRY
2.9248944
1 Zora(ZORA) ke JPY
¥10.34483
1 Zora(ZORA) ke ARS
ARS$103.5885929
1 Zora(ZORA) ke RUB
5.895136
1 Zora(ZORA) ke INR
6.2366571
1 Zora(ZORA) ke IDR
Rp1,161.5571912
1 Zora(ZORA) ke KRW
98.0009676
1 Zora(ZORA) ke PHP
4.024564
1 Zora(ZORA) ke EGP
￡E.3.4067084
1 Zora(ZORA) ke BRL
R$0.3755315
1 Zora(ZORA) ke CAD
C$0.09707135
1 Zora(ZORA) ke BDT
8.630139
1 Zora(ZORA) ke NGN
105.9112198
1 Zora(ZORA) ke COP
$275.70034775
1 Zora(ZORA) ke ZAR
R.1.2300428
1 Zora(ZORA) ke UAH
2.91710035
1 Zora(ZORA) ke VES
Bs11.3368
1 Zora(ZORA) ke CLP
$67.31225
1 Zora(ZORA) ke PKR
Rs20.1114832
1 Zora(ZORA) ke KZT
38.3410576
1 Zora(ZORA) ke THB
฿2.2475206
1 Zora(ZORA) ke TWD
NT$2.13202695
1 Zora(ZORA) ke AED
د.إ0.26003785
1 Zora(ZORA) ke CHF
Fr0.0552669
1 Zora(ZORA) ke HKD
HK$0.5512519
1 Zora(ZORA) ke AMD
֏27.094952
1 Zora(ZORA) ke MAD
.د.م0.63556935
1 Zora(ZORA) ke MXN
$1.2980636
1 Zora(ZORA) ke SAR
ريال0.26570625
1 Zora(ZORA) ke PLN
0.25436945
1 Zora(ZORA) ke RON
лв0.30255085
1 Zora(ZORA) ke SEK
kr0.6547002
1 Zora(ZORA) ke BGN
лв0.11691075
1 Zora(ZORA) ke HUF
Ft23.3382199
1 Zora(ZORA) ke CZK
1.4553617
1 Zora(ZORA) ke KWD
د.ك0.02153992
1 Zora(ZORA) ke ILS
0.23594715
1 Zora(ZORA) ke AOA
Kz64.58929235
1 Zora(ZORA) ke BHD
.د.ب0.026712335
1 Zora(ZORA) ke BMD
$0.070855
1 Zora(ZORA) ke DKK
kr0.4463865
1 Zora(ZORA) ke HNL
L1.85852665
1 Zora(ZORA) ke MUR
3.20618875
1 Zora(ZORA) ke NAD
$1.23075135
1 Zora(ZORA) ke NOK
kr0.6929619
1 Zora(ZORA) ke NZD
$0.11832785
1 Zora(ZORA) ke PAB
B/.0.070855
1 Zora(ZORA) ke PGK
K0.2961739
1 Zora(ZORA) ke QAR
ر.ق0.2579122
1 Zora(ZORA) ke RSD
дин.7.014645

Zora Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zora, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Zora Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zora

Berapakah nilai Zora (ZORA) hari ini?
Harga langsung ZORA dalam USD ialah 0.070855 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZORA ke USD?
Harga semasa ZORA ke USD ialah $ 0.070855. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zora?
Had pasaran untuk ZORA ialah $ 233.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZORA?
Bekalan edaran ZORA ialah 3.29B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZORA?
ZORA mencapai harga ATH sebanyak 0.14708566975197357 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZORA?
ZORA melihat harga ATL sebanyak 0.007769535500397865 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZORA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZORAialah $ 11.99M USD.
Adakah ZORA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZORA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZORAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:25:25 (UTC+8)

Zora (ZORA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

