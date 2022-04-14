Tokenomik Zora (ZORA)

Lihat cerapan utama tentang Zora (ZORA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zora (ZORA) Maklumat

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

https://zora.co/
https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69

Zora (ZORA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zora (ZORA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 228.05M
$ 10.00B
$ 3.31B
$ 689.49M
$ 0.148499
$ 0.007769535500397865
$ 0.068949
Tokenomik Zora (ZORA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zora (ZORA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZORA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZORA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZORA, terokai ZORA harga langsung token!

Penafian

