Lagi Mengenai ZRO

Maklumat Harga ZRO

Kertas putih ZRO

Laman Web Rasmi ZRO

Tokenomik ZRO

Ramalan Harga ZRO

Sejarah ZRO

ZRO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ZRO-ke-Fiat

ZRO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

LayerZero Logo

LayerZeroHargae(ZRO)

1 ZRO ke USD Harga Langsung:

$1.929
$1.929$1.929
+1.15%1D
USD
LayerZero (ZRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:12:13 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.845
$ 1.845$ 1.845
24J Rendah
$ 1.933
$ 1.933$ 1.933
24J Tinggi

$ 1.845
$ 1.845$ 1.845

$ 1.933
$ 1.933$ 1.933

$ 7.531013071068836
$ 7.531013071068836$ 7.531013071068836

$ 1.502846156115591
$ 1.502846156115591$ 1.502846156115591

+0.36%

+1.15%

-1.59%

-1.59%

LayerZero (ZRO) harga masa nyata ialah $ 1.927. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZRO didagangkan antara $ 1.845 rendah dan $ 1.933 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZRO sepanjang masa ialah $ 7.531013071068836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.502846156115591.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZRO telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan -1.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

LayerZero (ZRO) Maklumat Pasaran

No.128

$ 473.18M
$ 473.18M$ 473.18M

$ 696.32K
$ 696.32K$ 696.32K

$ 1.93B
$ 1.93B$ 1.93B

245.55M
245.55M 245.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.55%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa LayerZero ialah $ 473.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 696.32K. Bekalan edaran ZRO ialah 245.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.93B.

LayerZero (ZRO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LayerZero hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02193+1.15%
30 Hari$ -0.208-9.75%
60 Hari$ -0.335-14.81%
90 Hari$ +0.111+6.11%
Perubahan Harga LayerZero Hari Ini

Hari ini, ZRO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02193 (+1.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLayerZero

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.208 (-9.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LayerZero

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZRO mengalami perubahan sebanyak $ -0.335 (-14.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LayerZero

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.111 (+6.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LayerZero (ZRO)?

Semak LayerZerohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus LayerZero pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang LayerZero di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian LayerZero anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

LayerZero Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai LayerZero (ZRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset LayerZero (ZRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk LayerZero.

Semak LayerZero ramalan harga sekarang!

Tokenomik LayerZero (ZRO)

Memahami tokenomik LayerZero (ZRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli LayerZero (ZRO)

Mencari cara membeli LayerZero? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah LayerZero di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZRO kepada Mata Wang Tempatan

1 LayerZero(ZRO) ke VND
50,709.005
1 LayerZero(ZRO) ke AUD
A$2.87123
1 LayerZero(ZRO) ke GBP
1.40671
1 LayerZero(ZRO) ke EUR
1.61868
1 LayerZero(ZRO) ke USD
$1.927
1 LayerZero(ZRO) ke MYR
RM8.0934
1 LayerZero(ZRO) ke TRY
79.52729
1 LayerZero(ZRO) ke JPY
¥281.342
1 LayerZero(ZRO) ke ARS
ARS$2,829.64534
1 LayerZero(ZRO) ke RUB
160.3264
1 LayerZero(ZRO) ke INR
169.53746
1 LayerZero(ZRO) ke IDR
Rp31,590.15888
1 LayerZero(ZRO) ke KRW
2,657.93037
1 LayerZero(ZRO) ke PHP
109.51141
1 LayerZero(ZRO) ke EGP
￡E.92.65016
1 LayerZero(ZRO) ke BRL
R$10.19383
1 LayerZero(ZRO) ke CAD
C$2.63999
1 LayerZero(ZRO) ke BDT
234.7086
1 LayerZero(ZRO) ke NGN
2,880.40252
1 LayerZero(ZRO) ke COP
$7,498.05335
1 LayerZero(ZRO) ke ZAR
R.33.37564
1 LayerZero(ZRO) ke UAH
79.33459
1 LayerZero(ZRO) ke VES
Bs308.32
1 LayerZero(ZRO) ke CLP
$1,828.723
1 LayerZero(ZRO) ke PKR
Rs546.95968
1 LayerZero(ZRO) ke KZT
1,042.73824
1 LayerZero(ZRO) ke THB
฿61.00882
1 LayerZero(ZRO) ke TWD
NT$58.0027
1 LayerZero(ZRO) ke AED
د.إ7.07209
1 LayerZero(ZRO) ke CHF
Fr1.50306
1 LayerZero(ZRO) ke HKD
HK$14.99206
1 LayerZero(ZRO) ke AMD
֏736.8848
1 LayerZero(ZRO) ke MAD
.د.م17.28519
1 LayerZero(ZRO) ke MXN
$35.22556
1 LayerZero(ZRO) ke SAR
ريال7.22625
1 LayerZero(ZRO) ke PLN
6.89866
1 LayerZero(ZRO) ke RON
лв8.20902
1 LayerZero(ZRO) ke SEK
kr17.76694
1 LayerZero(ZRO) ke BGN
лв3.17955
1 LayerZero(ZRO) ke HUF
Ft632.42213
1 LayerZero(ZRO) ke CZK
39.46496
1 LayerZero(ZRO) ke KWD
د.ك0.585808
1 LayerZero(ZRO) ke ILS
6.41691
1 LayerZero(ZRO) ke AOA
Kz1,756.59539
1 LayerZero(ZRO) ke BHD
.د.ب0.726479
1 LayerZero(ZRO) ke BMD
$1.927
1 LayerZero(ZRO) ke DKK
kr12.12083
1 LayerZero(ZRO) ke HNL
L50.54521
1 LayerZero(ZRO) ke MUR
87.19675
1 LayerZero(ZRO) ke NAD
$33.47199
1 LayerZero(ZRO) ke NOK
kr18.78825
1 LayerZero(ZRO) ke NZD
$3.19882
1 LayerZero(ZRO) ke PAB
B/.1.927
1 LayerZero(ZRO) ke PGK
K8.05486
1 LayerZero(ZRO) ke QAR
ر.ق7.01428
1 LayerZero(ZRO) ke RSD
дин.190.27198

LayerZero Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LayerZero, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web LayerZero Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LayerZero

Berapakah nilai LayerZero (ZRO) hari ini?
Harga langsung ZRO dalam USD ialah 1.927 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZRO ke USD?
Harga semasa ZRO ke USD ialah $ 1.927. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran LayerZero?
Had pasaran untuk ZRO ialah $ 473.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZRO?
Bekalan edaran ZRO ialah 245.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZRO?
ZRO mencapai harga ATH sebanyak 7.531013071068836 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZRO?
ZRO melihat harga ATL sebanyak 1.502846156115591 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZROialah $ 696.32K USD.
Adakah ZRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:12:13 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ZRO-ke-USD

Jumlah

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1.927 USD

Berdagang ZRO

ZROUSDT
$1.929
$1.929$1.929
+1.04%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan