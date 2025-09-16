Lagi Mengenai ZRS

$0.0000665
0.00%1D
Zaros Finance (ZRS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:31 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0000665
24J Rendah
$ 0.0000665
24J Tinggi

$ 0.0000665
$ 0.0000665
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Zaros Finance (ZRS) harga masa nyata ialah $ 0.0000665. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZRS didagangkan antara $ 0.0000665 rendah dan $ 0.0000665 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZRS sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZRS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zaros Finance (ZRS) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.50K
$ 66.50K$ 66.50K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Zaros Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran ZRS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.50K.

Zaros Finance (ZRS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zaros Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0000198+42.39%
60 Hari$ -0.0001562-70.14%
90 Hari$ -0.0002536-79.23%
Perubahan Harga Zaros Finance Hari Ini

Hari ini, ZRS mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZaros Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000198 (+42.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zaros Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZRS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001562 (-70.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zaros Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0002536 (-79.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zaros Finance (ZRS)?

Semak Zaros Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zaros Finance (ZRS)

Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.

Zaros Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zaros Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZRS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zaros Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zaros Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zaros Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zaros Finance (ZRS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zaros Finance (ZRS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zaros Finance.

Semak Zaros Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zaros Finance (ZRS)

Memahami tokenomik Zaros Finance (ZRS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZRS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zaros Finance (ZRS)

Mencari cara membeli Zaros Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zaros Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZRS kepada Mata Wang Tempatan

1 Zaros Finance(ZRS) ke VND
1.7499475
1 Zaros Finance(ZRS) ke AUD
A$0.000099085
1 Zaros Finance(ZRS) ke GBP
0.000048545
1 Zaros Finance(ZRS) ke EUR
0.00005586
1 Zaros Finance(ZRS) ke USD
$0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) ke MYR
RM0.0002793
1 Zaros Finance(ZRS) ke TRY
0.002744455
1 Zaros Finance(ZRS) ke JPY
¥0.009709
1 Zaros Finance(ZRS) ke ARS
ARS$0.09722167
1 Zaros Finance(ZRS) ke RUB
0.005525485
1 Zaros Finance(ZRS) ke INR
0.00585466
1 Zaros Finance(ZRS) ke IDR
Rp1.09016376
1 Zaros Finance(ZRS) ke KRW
0.091850465
1 Zaros Finance(ZRS) ke PHP
0.003785845
1 Zaros Finance(ZRS) ke EGP
￡E.0.00319732
1 Zaros Finance(ZRS) ke BRL
R$0.000353115
1 Zaros Finance(ZRS) ke CAD
C$0.000091105
1 Zaros Finance(ZRS) ke BDT
0.0080997
1 Zaros Finance(ZRS) ke NGN
0.09940154
1 Zaros Finance(ZRS) ke COP
$0.259765625
1 Zaros Finance(ZRS) ke ZAR
R.0.001155105
1 Zaros Finance(ZRS) ke UAH
0.002737805
1 Zaros Finance(ZRS) ke VES
Bs0.01064
1 Zaros Finance(ZRS) ke CLP
$0.063175
1 Zaros Finance(ZRS) ke PKR
Rs0.01887536
1 Zaros Finance(ZRS) ke KZT
0.03598448
1 Zaros Finance(ZRS) ke THB
฿0.002106055
1 Zaros Finance(ZRS) ke TWD
NT$0.002002315
1 Zaros Finance(ZRS) ke AED
د.إ0.000244055
1 Zaros Finance(ZRS) ke CHF
Fr0.00005187
1 Zaros Finance(ZRS) ke HKD
HK$0.00051737
1 Zaros Finance(ZRS) ke AMD
֏0.0254296
1 Zaros Finance(ZRS) ke MAD
.د.م0.000596505
1 Zaros Finance(ZRS) ke MXN
$0.001221605
1 Zaros Finance(ZRS) ke SAR
ريال0.000249375
1 Zaros Finance(ZRS) ke PLN
0.000238735
1 Zaros Finance(ZRS) ke RON
лв0.00028462
1 Zaros Finance(ZRS) ke SEK
kr0.00061446
1 Zaros Finance(ZRS) ke BGN
лв0.000109725
1 Zaros Finance(ZRS) ke HUF
Ft0.02191042
1 Zaros Finance(ZRS) ke CZK
0.001366575
1 Zaros Finance(ZRS) ke KWD
د.ك0.0000202825
1 Zaros Finance(ZRS) ke ILS
0.000221445
1 Zaros Finance(ZRS) ke AOA
Kz0.060619405
1 Zaros Finance(ZRS) ke BHD
.د.ب0.0000250705
1 Zaros Finance(ZRS) ke BMD
$0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) ke DKK
kr0.000419615
1 Zaros Finance(ZRS) ke HNL
L0.001744295
1 Zaros Finance(ZRS) ke MUR
0.003009125
1 Zaros Finance(ZRS) ke NAD
$0.001155105
1 Zaros Finance(ZRS) ke NOK
kr0.000651035
1 Zaros Finance(ZRS) ke NZD
$0.000111055
1 Zaros Finance(ZRS) ke PAB
B/.0.0000665
1 Zaros Finance(ZRS) ke PGK
K0.00027797
1 Zaros Finance(ZRS) ke QAR
ر.ق0.00024206
1 Zaros Finance(ZRS) ke RSD
дин.0.006586825

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zaros Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zaros Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zaros Finance

Berapakah nilai Zaros Finance (ZRS) hari ini?
Harga langsung ZRS dalam USD ialah 0.0000665 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZRS ke USD?
Harga semasa ZRS ke USD ialah $ 0.0000665. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zaros Finance?
Had pasaran untuk ZRS ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZRS?
Bekalan edaran ZRS ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZRS?
ZRS mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZRS?
ZRS melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan ZRS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZRSialah $ 0.00 USD.
Adakah ZRS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZRS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZRSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:31 (UTC+8)

Zaros Finance (ZRS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

