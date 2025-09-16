Lagi Mengenai ZRX

$0.2634
+0.72%1D
0x (ZRX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:38 (UTC+8)

0x (ZRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2578
24J Rendah
$ 0.2688
24J Tinggi

$ 0.2578
$ 0.2688
$ 2.531409978866577
$ 0.1039619967341423
-1.61%

+0.72%

-6.61%

-6.61%

0x (ZRX) harga masa nyata ialah $ 0.2631. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZRX didagangkan antara $ 0.2578 rendah dan $ 0.2688 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZRX sepanjang masa ialah $ 2.531409978866577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1039619967341423.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZRX telah berubah sebanyak -1.61% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan -6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

0x (ZRX) Maklumat Pasaran

No.199

$ 223.21M
$ 312.61K
$ 263.10M
848.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
84.83%

2017-08-17 00:00:00

$ 0.05
ETH

Had Pasaran semasa 0x ialah $ 223.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 312.61K. Bekalan edaran ZRX ialah 848.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 263.10M.

0x (ZRX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk 0x hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001883+0.72%
30 Hari$ +0.0042+1.62%
60 Hari$ -0.0158-5.67%
90 Hari$ +0.0426+19.31%
Perubahan Harga 0x Hari Ini

Hari ini, ZRX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001883 (+0.72%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hari0x

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0042 (+1.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari 0x

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZRX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0158 (-5.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari 0x

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0426 (+19.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga 0x (ZRX)?

Semak 0xhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus 0x pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang 0x di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian 0x anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

0x Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 0x (ZRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 0x (ZRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 0x.

Semak 0x ramalan harga sekarang!

Tokenomik 0x (ZRX)

Memahami tokenomik 0x (ZRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli 0x (ZRX)

Mencari cara membeli 0x? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah 0x di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZRX kepada Mata Wang Tempatan

0x Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 0x, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web 0x Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 0x

Berapakah nilai 0x (ZRX) hari ini?
Harga langsung ZRX dalam USD ialah 0.2631 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZRX ke USD?
Harga semasa ZRX ke USD ialah $ 0.2631. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran 0x?
Had pasaran untuk ZRX ialah $ 223.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZRX?
Bekalan edaran ZRX ialah 848.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZRX?
ZRX mencapai harga ATH sebanyak 2.531409978866577 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZRX?
ZRX melihat harga ATL sebanyak 0.1039619967341423 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZRXialah $ 312.61K USD.
Adakah ZRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

