Apakah itu 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus 0x pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ZRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang 0x di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian 0x anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

0x Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai 0x (ZRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset 0x (ZRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk 0x.

Semak 0x ramalan harga sekarang!

Tokenomik 0x (ZRX)

Memahami tokenomik 0x (ZRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli 0x (ZRX)

Mencari cara membeli 0x? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah 0x di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZRX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

0x Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang 0x, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai 0x Berapakah nilai 0x (ZRX) hari ini? Harga langsung ZRX dalam USD ialah 0.2631 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ZRX ke USD? $ 0.2631 . Lihat Harga semasa ZRX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran 0x? Had pasaran untuk ZRX ialah $ 223.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ZRX? Bekalan edaran ZRX ialah 848.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZRX? ZRX mencapai harga ATH sebanyak 2.531409978866577 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZRX? ZRX melihat harga ATL sebanyak 0.1039619967341423 USD . Berapakah jumlah dagangan ZRX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZRXialah $ 312.61K USD . Adakah ZRX akan naik lebih tinggi tahun ini? ZRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

0x (ZRX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)