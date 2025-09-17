Lagi Mengenai ZYGO

Zygo The Frog Logo

Zygo The FrogHargae(ZYGO)

1 ZYGO ke USD Harga Langsung:

Zygo The Frog (ZYGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:02:38 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

Zygo The Frog (ZYGO) harga masa nyata ialah $ 0.003703. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZYGO didagangkan antara $ 0.003638 rendah dan $ 0.00377 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZYGO sepanjang masa ialah $ 0.011402993530255093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000026196639138267.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZYGO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -2.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat Pasaran

No.4035

BASE

Had Pasaran semasa Zygo The Frog ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.87K. Bekalan edaran ZYGO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.70M.

Zygo The Frog (ZYGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zygo The Frog hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.002106-36.26%
60 Hari$ -0.002176-37.02%
90 Hari$ +0.002229+151.22%
Perubahan Harga Zygo The Frog Hari Ini

Hari ini, ZYGO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZygo The Frog

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002106 (-36.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zygo The Frog

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZYGO mengalami perubahan sebanyak $ -0.002176 (-37.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zygo The Frog

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002229 (+151.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zygo The Frog (ZYGO)?

Semak Zygo The Froghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zygo The Frog pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZYGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zygo The Frog di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zygo The Frog anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zygo The Frog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zygo The Frog (ZYGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zygo The Frog (ZYGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zygo The Frog.

Semak Zygo The Frog ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO)

Memahami tokenomik Zygo The Frog (ZYGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZYGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zygo The Frog (ZYGO)

Mencari cara membeli Zygo The Frog? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zygo The Frog di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZYGO kepada Mata Wang Tempatan

1 Zygo The Frog(ZYGO) ke VND
97.444445
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke AUD
A$0.00551747
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke GBP
0.00270319
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke EUR
0.00311052
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke USD
$0.003703
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke MYR
RM0.0155526
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke TRY
0.15282281
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke JPY
¥0.540638
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke ARS
ARS$5.42163636
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke RUB
0.3080896
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke INR
0.325864
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke IDR
Rp60.70490832
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke KRW
5.10758493
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke PHP
0.21047852
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke EGP
￡E.0.17800321
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke BRL
R$0.01958887
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke CAD
C$0.00507311
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke BDT
0.4510254
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke NGN
5.53509628
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke COP
$14.40855815
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke ZAR
R.0.06417299
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke UAH
0.15245251
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke VES
Bs0.59248
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke CLP
$3.51785
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke PKR
Rs1.05105952
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke KZT
2.00376736
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke THB
฿0.11731104
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke TWD
NT$0.1114603
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke AED
د.إ0.01359001
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke CHF
Fr0.00288834
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke HKD
HK$0.02880934
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke AMD
֏1.4160272
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke MAD
.د.م0.03321591
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke MXN
$0.0677649
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke SAR
ريال0.01388625
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke PLN
0.01325674
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke RON
лв0.01577478
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke SEK
kr0.03414166
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke BGN
лв0.00610995
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke HUF
Ft1.21528757
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke CZK
0.07583744
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke KWD
د.ك0.001125712
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke ILS
0.01233099
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke AOA
Kz3.37554371
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke BHD
.د.ب0.001396031
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke BMD
$0.003703
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke DKK
kr0.02325484
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke HNL
L0.09712969
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke MUR
0.16756075
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke NAD
$0.06432111
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke NOK
kr0.03610425
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke NZD
$0.00618401
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke PAB
B/.0.003703
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke PGK
K0.01547854
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke QAR
ر.ق0.01347892
1 Zygo The Frog(ZYGO) ke RSD
дин.0.36544907

Zygo The Frog Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zygo The Frog, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zygo The Frog Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zygo The Frog

Berapakah nilai Zygo The Frog (ZYGO) hari ini?
Harga langsung ZYGO dalam USD ialah 0.003703 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZYGO ke USD?
Harga semasa ZYGO ke USD ialah $ 0.003703. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zygo The Frog?
Had pasaran untuk ZYGO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZYGO?
Bekalan edaran ZYGO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZYGO?
ZYGO mencapai harga ATH sebanyak 0.011402993530255093 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZYGO?
ZYGO melihat harga ATL sebanyak 0.000026196639138267 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZYGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZYGOialah $ 8.87K USD.
Adakah ZYGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZYGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZYGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:02:38 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

