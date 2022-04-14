Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO)

Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO)

Lihat cerapan utama tentang Zygo The Frog (ZYGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zygo The Frog (ZYGO) Maklumat

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Laman Web Rasmi:
https://www.zygothefrog.com/
Kertas putih:
http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F

Zygo The Frog (ZYGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zygo The Frog (ZYGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000026196639138267
$ 0.000026196639138267$ 0.000026196639138267
Harga Semasa:
$ 0.003396
$ 0.003396$ 0.003396

Tokenomik Zygo The Frog (ZYGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zygo The Frog (ZYGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ZYGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ZYGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ZYGO, terokai ZYGO harga langsung token!

Cara Membeli ZYGO

Berminat untuk menambah Zygo The Frog (ZYGO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ZYGO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Zygo The Frog (ZYGO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ZYGO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ZYGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ZYGO? Halaman ramalan harga ZYGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

