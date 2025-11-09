Zyphora Harga Hari Ini

Harga langsung Zyphora (ZYPH) hari ini ialah $ 0.000000209, dengan 71.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ZYPH kepada USD penukaran adalah $ 0.000000209 setiap ZYPH.

Zyphora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ZYPH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ZYPH didagangkan antara $ 0.0000001154 (rendah) dan $ 0.0000019773 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ZYPH dipindahkan -9.14% dalam sejam terakhir dan -84.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 727.78K.

Zyphora (ZYPH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 727.78K$ 727.78K $ 727.78K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.39K$ 4.39K $ 4.39K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Zyphora ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 727.78K. Bekalan edaran ZYPH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.39K.