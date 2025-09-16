Lagi Mengenai ZYPTO

1 ZYPTO ke USD Harga Langsung:

$0.00559
Zypto (ZYPTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:58 (UTC+8)

Zypto (ZYPTO) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00541
$ 0.00573
$ 0.00541
$ 0.00573
$ 0.062455797377631656
$ 0.004400196864171083
Zypto (ZYPTO) harga masa nyata ialah $ 0.00559. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZYPTO didagangkan antara $ 0.00541 rendah dan $ 0.00573 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZYPTO sepanjang masa ialah $ 0.062455797377631656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004400196864171083.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZYPTO telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, +2.38% dalam 24 jam dan +0.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Zypto (ZYPTO) Maklumat Pasaran

No.1470

$ 5.01M
$ 39.80K
$ 5.59M
896.46M
1,000,000,000
896,457,994
Had Pasaran semasa Zypto ialah $ 5.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.80K. Bekalan edaran ZYPTO ialah 896.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 896457994. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.59M.

Zypto (ZYPTO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zypto hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001299+2.38%
30 Hari$ -0.00016-2.79%
60 Hari$ -0.0021-27.31%
90 Hari$ +0.0004+7.70%
Perubahan Harga Zypto Hari Ini

Hari ini, ZYPTO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001299 (+2.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZypto

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00016 (-2.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zypto

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ZYPTO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0021 (-27.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zypto

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0004 (+7.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Zypto (ZYPTO)?

Semak Zyptohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Zypto (ZYPTO)

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Zypto tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Zypto pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ZYPTO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Zypto di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Zypto anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Zypto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Zypto (ZYPTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Zypto (ZYPTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zypto.

Semak Zypto ramalan harga sekarang!

Tokenomik Zypto (ZYPTO)

Memahami tokenomik Zypto (ZYPTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZYPTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Zypto (ZYPTO)

Mencari cara membeli Zypto? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Zypto di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ZYPTO kepada Mata Wang Tempatan

Zypto Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zypto, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zypto Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zypto

Berapakah nilai Zypto (ZYPTO) hari ini?
Harga langsung ZYPTO dalam USD ialah 0.00559 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZYPTO ke USD?
Harga semasa ZYPTO ke USD ialah $ 0.00559. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Zypto?
Had pasaran untuk ZYPTO ialah $ 5.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZYPTO?
Bekalan edaran ZYPTO ialah 896.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZYPTO?
ZYPTO mencapai harga ATH sebanyak 0.062455797377631656 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZYPTO?
ZYPTO melihat harga ATL sebanyak 0.004400196864171083 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZYPTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZYPTOialah $ 39.80K USD.
Adakah ZYPTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZYPTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZYPTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:14:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

