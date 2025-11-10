A L P H A Harga Hari Ini

Harga langsung A L P H A ($ALPHA) hari ini ialah $ 0.00002226, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $ALPHA kepada USD penukaran adalah $ 0.00002226 setiap $ALPHA.

A L P H A kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,260, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B $ALPHA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $ALPHA didagangkan antara $ 0.00002146 (rendah) dan $ 0.00002226 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0009103, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001716.

Dalam prestasi jangka pendek, $ALPHA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

A L P H A ($ALPHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa A L P H A ialah $ 22.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $ALPHA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.26K.