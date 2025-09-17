A Trippy Ape (TRIP) Maklumat Harga (USD)

A Trippy Ape (TRIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRIP sepanjang masa ialah $ 0.089441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRIP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.75% dalam 24 jam dan -4.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa A Trippy Ape ialah $ 2.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRIP ialah 401.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.35K.