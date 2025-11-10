A0x Harga Hari Ini

Harga langsung A0x (A0X) hari ini ialah $ 0.00003561, dengan 18.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa A0X kepada USD penukaran adalah $ 0.00003561 setiap A0X.

A0x kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,598,333, dengan bekalan edaran sebanyak 99.94B A0X. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, A0X didagangkan antara $ 0.00003452 (rendah) dan $ 0.00004616 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00009966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001265.

Dalam prestasi jangka pendek, A0X dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan +1.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

A0x (A0X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Bekalan Peredaran 99.94B 99.94B 99.94B Jumlah Bekalan 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

