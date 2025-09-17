a16gems (A16G) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000188 $ 0.0000188 $ 0.0000188 24J Rendah $ 0.00001947 $ 0.00001947 $ 0.00001947 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000188$ 0.0000188 $ 0.0000188 24J Tinggi $ 0.00001947$ 0.00001947 $ 0.00001947 Sepanjang Masa $ 0.00311251$ 0.00311251 $ 0.00311251 Harga Terendah $ 0.00000941$ 0.00000941 $ 0.00000941 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.47% Perubahan Harga (7D) +3.01% Perubahan Harga (7D) +3.01%

a16gems (A16G) harga masa nyata ialah $0.0000191. Sepanjang 24 jam yang lalu, A16G didagangkan antara $ 0.0000188 rendah dan $ 0.00001947 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi A16G sepanjang masa ialah $ 0.00311251, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000941.

Dari segi prestasi jangka pendek, A16G telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan +3.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

a16gems (A16G) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,683,492.802902 999,683,492.802902 999,683,492.802902

Had Pasaran semasa a16gems ialah $ 19.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran A16G ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999683492.802902. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.10K.