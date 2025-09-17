A2DAO Harga (ATD)
+0.71%
-27.12%
-22.92%
-22.92%
A2DAO (ATD) harga masa nyata ialah $0.02140056. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATD didagangkan antara $ 0.02125058 rendah dan $ 0.02999323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATD sepanjang masa ialah $ 12.72, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01312618.
Dari segi prestasi jangka pendek, ATD telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, -27.12% dalam 24 jam dan -22.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa A2DAO ialah $ 194.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATD ialah 9.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17124457.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.47K.
Pada hari ini, perubahan harga A2DAO kepada USD adalah $ -0.00796605500681319.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga A2DAO kepada USD adalah $ -0.0096525899.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga A2DAO kepada USD adalah $ -0.0004696502.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga A2DAO kepada USD adalah $ +0.001611796378571105.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00796605500681319
|-27.12%
|30 Hari
|$ -0.0096525899
|-45.10%
|60 Hari
|$ -0.0004696502
|-2.19%
|90 Hari
|$ +0.001611796378571105
|+8.15%
A2DAO - Project accelerator & Investment platform for people. A2DAO aims to connect startups with smart capital while simultaneously helping to cultivate a passionate community for each individual project. Our team of experts will assist projects in marketing, development, tokenomics, and other critical areas of growth. We have reshaped the old fundraising model by distributing allocation to our community members rather than to close-knit VCs and institutions. The A2DAO (ATD) connects promising crypto projects and retail investors. Holding the ATD allows to get the opportunity to invest in crypto startups, both at an early and public stage. Depending on the type of project, each member of the A2DAO community will have guaranteed allocation based on their current tier level. Accelerator program — A2Jump A2Jump acts as a bridge between early-stage blockchain projects and the A2DAO community before a project goes fully public. Accelerator program is an excellent opportunity for early-stage ventures but it also gives ATD holders lucrative investment opportunities. Each project that applies to enter the accelerator program will be required to purchase a certain number of tokens in order to pass further audit by our team. When projects receive the status of “accelerator project” they will receive the status of “partner” and have access to all of our marketing tools. Chosen projects will receive expertise as part of the A2Jump accelerator program. We believe that the blockchain movement is a fully democratic one and projects that reflect this value deserve to receive the best global expertise and adequate funding. The success of blockchain models applied to solve real-world problems has popularized the technology. In addition, the massive potential of digital assets has caused traditional financial institutions to take notice and the current market rally is largely attributed to an inflow of institutional capital. This has also attracted millions of retail investors and crypto enthusiasts. However many of these new investors are setting foot into the world of crypto for the first time. They lack the expertise, financial knowledge, and technical capabilities to approach the market with confidence and truly succeed. A2DAO will provide its community investment opportunities with a clear and thorough understanding of each respective project’s strengths and weaknesses. Projects will be rated through the A2DAO voting system and internal audit by founders, team members, and our community. This means that all projects selected by the A2DAO community represent a great opportunity for retail investors, which wouldn’t have been possible without an adequate understanding of core fundamentals.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai A2DAO (ATD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset A2DAO (ATD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk A2DAO.
Semak A2DAO ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik A2DAO (ATD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.