AADex Finance (ADE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 Harga Terendah $ 0.02066608$ 0.02066608 $ 0.02066608 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.86% Perubahan Harga (7D) +5.86%

AADex Finance (ADE) harga masa nyata ialah $0.03505606. Sepanjang 24 jam yang lalu, ADE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ADE sepanjang masa ialah $ 4.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02066608.

Dari segi prestasi jangka pendek, ADE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AADex Finance (ADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 350.56K$ 350.56K $ 350.56K Bekalan Peredaran 2.50M 2.50M 2.50M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa AADex Finance ialah $ 87.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ADE ialah 2.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 350.56K.