AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AAG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AAG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
