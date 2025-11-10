aarna afi 802v2 Harga Hari Ini

Harga langsung aarna afi 802v2 (AFI 802V2) hari ini ialah $ 45.2, dengan 4.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AFI 802V2 kepada USD penukaran adalah $ 45.2 setiap AFI 802V2.

aarna afi 802v2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,888, dengan bekalan edaran sebanyak 1.84K AFI 802V2. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AFI 802V2 didagangkan antara $ 42.39 (rendah) dan $ 44.96 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 79.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 38.89.

Dalam prestasi jangka pendek, AFI 802V2 dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -5.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.89K Bekalan Peredaran 1.84K Jumlah Bekalan 1,838.678314354448

Had Pasaran semasa aarna afi 802v2 ialah $ 82.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFI 802V2 ialah 1.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1838.678314354448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.89K.