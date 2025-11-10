BursaDEX+
Harga aarna afi 802v2 langsung hari ini ialah 45.2 USD.AFI 802V2 modal pasaran ialah 82,888 USD. Jejaki masa nyata AFI 802V2 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga aarna afi 802v2 langsung hari ini ialah 45.2 USD.AFI 802V2 modal pasaran ialah 82,888 USD. Jejaki masa nyata AFI 802V2 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AFI 802V2

Maklumat Harga AFI 802V2

Apakah AFI 802V2

Kertas putih AFI 802V2

Laman Web Rasmi AFI 802V2

Tokenomik AFI 802V2

Ramalan Harga AFI 802V2

aarna afi 802v2 Logo

aarna afi 802v2 Harga (AFI 802V2)

1 AFI 802V2 ke USD Harga Langsung:

+4.70%1D
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:55:34 (UTC+8)

aarna afi 802v2 Harga Hari Ini

Harga langsung aarna afi 802v2 (AFI 802V2) hari ini ialah $ 45.2, dengan 4.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AFI 802V2 kepada USD penukaran adalah $ 45.2 setiap AFI 802V2.

aarna afi 802v2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,888, dengan bekalan edaran sebanyak 1.84K AFI 802V2. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AFI 802V2 didagangkan antara $ 42.39 (rendah) dan $ 44.96 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 79.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 38.89.

Dalam prestasi jangka pendek, AFI 802V2 dipindahkan +1.06% dalam sejam terakhir dan -5.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa aarna afi 802v2 ialah $ 82.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFI 802V2 ialah 1.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1838.678314354448. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.89K.

aarna afi 802v2 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+1.06%

+4.78%

-5.12%

-5.12%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga aarna afi 802v2 kepada USD adalah $ +2.05.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga aarna afi 802v2 kepada USD adalah $ -13.2827974400.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga aarna afi 802v2 kepada USD adalah $ -19.1121374800.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga aarna afi 802v2 kepada USD adalah $ -28.1312.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.05+4.78%
30 Hari$ -13.2827974400-29.38%
60 Hari$ -19.1121374800-42.28%
90 Hari$ -28.1312-38.36%

Ramalan Harga untuk aarna afi 802v2

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AFI 802V2 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga aarna afi 802v2 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga aarna afi 802v2 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AFI 802V2 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik aarna afi 802v2 Ramalan Harga.

Apakah itu aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai aarna afi 802v2

Berapakah nilai 1 aarna afi 802v2 pada tahun 2030?
Jika aarna afi 802v2 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga aarna afi 802v2 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:55:34 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang aarna afi 802v2

