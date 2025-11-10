Tokenomik aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Tokenomik aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Lihat cerapan utama tentang aarna afi 802v2 (AFI 802V2), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:58:28 (UTC+8)
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk aarna afi 802v2 (AFI 802V2), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 85.63K
Jumlah Bekalan:
$ 1.84K
Bekalan Edaran:
$ 1.84K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 85.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 79.25
Terendah Sepanjang Masa:
$ 38.89
Harga Semasa:
$ 46.65
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Maklumat

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

Laman Web Rasmi:
https://www.aarna.ai/
Kertas putih:
https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

Tokenomik aarna afi 802v2 (AFI 802V2): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik aarna afi 802v2 (AFI 802V2) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AFI 802V2 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AFI 802V2 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AFI 802V2, terokai AFI 802V2 harga langsung token!

