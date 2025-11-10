aarna atv 808 Harga Hari Ini

Harga langsung aarna atv 808 (ATV808) hari ini ialah $ 111.22, dengan 5.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATV808 kepada USD penukaran adalah $ 111.22 setiap ATV808.

aarna atv 808 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 44,879, dengan bekalan edaran sebanyak 403.51 ATV808. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATV808 didagangkan antara $ 103.95 (rendah) dan $ 110.83 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 185.98, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 95.37.

Dalam prestasi jangka pendek, ATV808 dipindahkan +1.10% dalam sejam terakhir dan -4.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aarna atv 808 (ATV808) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.88K$ 44.88K $ 44.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.88K$ 44.88K $ 44.88K Bekalan Peredaran 403.51 403.51 403.51 Jumlah Bekalan 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Had Pasaran semasa aarna atv 808 ialah $ 44.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATV808 ialah 403.51, dengan jumlah bekalan sebanyak 403.5144670200428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.88K.