aarna atv111 Harga Hari Ini

Harga langsung aarna atv111 (ATV111) hari ini ialah $ 102.68, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATV111 kepada USD penukaran adalah $ 102.68 setiap ATV111.

aarna atv111 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,342,186, dengan bekalan edaran sebanyak 13.07K ATV111. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATV111 didagangkan antara $ 102.67 (rendah) dan $ 102.68 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 102.68, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 101.3.

Dalam prestasi jangka pendek, ATV111 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aarna atv111 (ATV111) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Bekalan Peredaran 13.07K 13.07K 13.07K Jumlah Bekalan 13,071.76864377163 13,071.76864377163 13,071.76864377163

Had Pasaran semasa aarna atv111 ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATV111 ialah 13.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 13071.76864377163. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34M.