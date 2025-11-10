Aavegotchi KEK Harga Hari Ini

Harga langsung Aavegotchi KEK (KEK) hari ini ialah --, dengan 0.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KEK kepada USD penukaran adalah -- setiap KEK.

Aavegotchi KEK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,219, dengan bekalan edaran sebanyak 51.60M KEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KEK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.46, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KEK dipindahkan -0.35% dalam sejam terakhir dan +10.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aavegotchi KEK (KEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 983.95K$ 983.95K $ 983.95K Bekalan Peredaran 51.60M 51.60M 51.60M Jumlah Bekalan 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244

Had Pasaran semasa Aavegotchi KEK ialah $ 24.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEK ialah 51.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2096263752.140244. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 983.95K.