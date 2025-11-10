Tokenomik Aavegotchi KEK (KEK)

Lihat cerapan utama tentang Aavegotchi KEK (KEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:08:10 (UTC+8)
USD

Aavegotchi KEK (KEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aavegotchi KEK (KEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 24.27K
$ 24.27K
Jumlah Bekalan:
$ 2.10B
$ 2.10B
Bekalan Edaran:
$ 51.60M
$ 51.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 985.86K
$ 985.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.46
$ 1.46
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00047029
$ 0.00047029

Aavegotchi KEK (KEK) Maklumat

KEK is the rarest alchemica raw element of the Gotchiverse with 10 billion total supply. KEK can be harvested by players who own or borrow an Aavegotchi in the Gotchiverse game.

Laman Web Rasmi:
https://www.aavegotchi.com/

Tokenomik Aavegotchi KEK (KEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aavegotchi KEK (KEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KEK, terokai KEK harga langsung token!

KEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KEK? Halaman ramalan harga KEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

