Abbott xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Abbott xStock (ABTX) hari ini ialah $ 124.44, dengan 1.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABTX kepada USD penukaran adalah $ 124.44 setiap ABTX.

Abbott xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 155,438, dengan bekalan edaran sebanyak 1.25K ABTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABTX didagangkan antara $ 124.43 (rendah) dan $ 126.34 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,994.74, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 122.32.

Dalam prestasi jangka pendek, ABTX dipindahkan -1.19% dalam sejam terakhir dan +0.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Abbott xStock (ABTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.44K$ 155.44K $ 155.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Bekalan Peredaran 1.25K 1.25K 1.25K Jumlah Bekalan 24,055.12463896821 24,055.12463896821 24,055.12463896821

Had Pasaran semasa Abbott xStock ialah $ 155.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABTX ialah 1.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24055.12463896821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.00M.