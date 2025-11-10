AbbVie xStock Harga Hari Ini

Harga langsung AbbVie xStock (ABBVX) hari ini ialah $ 216.94, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABBVX kepada USD penukaran adalah $ 216.94 setiap ABBVX.

AbbVie xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 282,763, dengan bekalan edaran sebanyak 1.30K ABBVX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABBVX didagangkan antara $ 216.9 (rendah) dan $ 217.62 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 244.67, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 185.92.

Dalam prestasi jangka pendek, ABBVX dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -0.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AbbVie xStock (ABBVX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 282.76K$ 282.76K $ 282.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Bekalan Peredaran 1.30K 1.30K 1.30K Jumlah Bekalan 23,405.140777118 23,405.140777118 23,405.140777118

Had Pasaran semasa AbbVie xStock ialah $ 282.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABBVX ialah 1.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 23405.140777118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.08M.