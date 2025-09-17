abcde coin (ABCDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00677886$ 0.00677886 $ 0.00677886 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.25% Perubahan Harga (7D) +16.25%

abcde coin (ABCDE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABCDE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABCDE sepanjang masa ialah $ 0.00677886, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABCDE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

abcde coin (ABCDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Bekalan Peredaran 788.30M 788.30M 788.30M Jumlah Bekalan 921,115,989.920669 921,115,989.920669 921,115,989.920669

Had Pasaran semasa abcde coin ialah $ 8.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABCDE ialah 788.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 921115989.920669. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.31K.