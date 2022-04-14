Tokenomik abcde coin (ABCDE)

Lihat cerapan utama tentang abcde coin (ABCDE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

abcde coin (ABCDE) Maklumat

We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good.

Laman Web Rasmi:
https://www.abcdeonsol.xyz/

abcde coin (ABCDE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk abcde coin (ABCDE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.82K
$ 8.82K
Jumlah Bekalan:
$ 921.12M
$ 921.12M
Bekalan Edaran:
$ 788.30M
$ 788.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.31K
$ 10.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00677886
$ 0.00677886
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik abcde coin (ABCDE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik abcde coin (ABCDE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ABCDE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ABCDE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ABCDE, terokai ABCDE harga langsung token!

ABCDE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ABCDE? Halaman ramalan harga ABCDE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.