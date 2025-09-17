ABDS Token (ABDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00303326 $ 0.00303326 $ 0.00303326 24J Rendah $ 0.00323939 $ 0.00323939 $ 0.00323939 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00303326$ 0.00303326 $ 0.00303326 24J Tinggi $ 0.00323939$ 0.00323939 $ 0.00323939 Sepanjang Masa $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +5.48% Perubahan Harga (7D) +7.40% Perubahan Harga (7D) +7.40%

ABDS Token (ABDS) harga masa nyata ialah $0.00322058. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABDS didagangkan antara $ 0.00303326 rendah dan $ 0.00323939 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABDS sepanjang masa ialah $ 1.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABDS telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +5.48% dalam 24 jam dan +7.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ABDS Token (ABDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.53K$ 47.53K $ 47.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 321.06K$ 321.06K $ 321.06K Bekalan Peredaran 14.80M 14.80M 14.80M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa ABDS Token ialah $ 47.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABDS ialah 14.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 321.06K.