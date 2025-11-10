Abe Harga Hari Ini

Harga langsung Abe (ABE) hari ini ialah --, dengan 9.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ABE kepada USD penukaran adalah -- setiap ABE.

Abe kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,215, dengan bekalan edaran sebanyak 92.19M ABE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ABE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00560686, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ABE dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -11.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Abe (ABE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K Bekalan Peredaran 92.19M 92.19M 92.19M Jumlah Bekalan 92,187,152.94565214 92,187,152.94565214 92,187,152.94565214

Had Pasaran semasa Abe ialah $ 27.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABE ialah 92.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92187152.94565214. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.22K.