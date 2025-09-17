Abi (ABI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03882418$ 0.03882418 $ 0.03882418 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -1.89% Perubahan Harga (7D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +2.00%

Abi (ABI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ABI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ABI sepanjang masa ialah $ 0.03882418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ABI telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan +2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Abi (ABI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,938,900.048062 999,938,900.048062 999,938,900.048062

Had Pasaran semasa Abi ialah $ 13.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ABI ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999938900.048062. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.23K.